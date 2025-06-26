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Savunma

Yeni teslimat resmen gerçekleşti: Su-35'ler hava üssüne ulaştı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Moskova hükümetinden dikkat çeken bir Su-35 hamlesi daha geldi. Rusya Federasyonu'na bağlı Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Savunma Bakanlığı'na yeni bir parti Su-35 çok rollü savaş uçağı teslim ettiğini duyurdu. Hava üssüne teslim edilen Su-35 sayıları için ise herhangi bir sayı belirtilmedi.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
Yeni teslimat resmen gerçekleşti: Su-35'ler hava üssüne ulaştı
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UAC tarafından yapılan açıklamada, Su-35 uçaklarının çeşitli operasyonel koşullarda tüm fabrika test döngüsünü başarıyla tamamladığı ve ardından belirlenen hava üslerine sevk edildiği bildirildi. Teslimatlar, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu süresince taktik hava gücünü koruma ve genişletme çabasının bir parçası olarak sürüyor.

Rostec Devlet Şirketi bünyesinde üretimi gerçekleştirilen Su-35S savaş uçakları, hava üstünlüğü görevlerinin yanı sıra, her hava koşulunda ve günün her saatinde kara ve deniz hedeflerine yönelik uzun menzilli hassas taarruzlar için tasarlandı. Uçak; gelişmiş seyrüsefer, pilotaj ve hedefleme sistemlerinin yanı sıra çok çeşitli silah sistemlerini destekleme kapasitesine sahip.

SU-35 SINIFININ EN İYİSİ OLDUĞUNU KANITLADI

Rostec Birinci Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Artyakov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Askerî pilotlar Su-35S'in performansını son derece yüksek değerlendiriyor. Özel askerî operasyon sürecinde (Ukrayna savaşı) bu uçak, sınıfının en iyisi olduğunu kanıtladı. Geniş irtifa ve hız aralığında çeşitli silahların kullanımına olanak tanıyor. Gelişmiş pilotaj ve muharebe taktikleriyle görev başarısını destekliyor. Uçaklarımız, verilen görevlerin başarıyla tamamlanmasını ve zafere bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor."

SU-35 ÜRETİMİ HIZLANACAK

UAC Genel Müdürü Vadim Badekha ise, Savunma Bakanlığı'nın artan taleplerini karşılamak amacıyla üretim hızının korunacağını ve verimliliğin artırılacağını belirtti:

"Silahlı kuvvetlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu Su-35S gibi uçakların üretim ritmini sürdürüyoruz. Aynı zamanda üretim verimliliğimizi artırıyoruz. 2030 yılına kadar iş gücü verimliliğini %30 oranında artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede mevcut kaynaklarla daha büyük siparişleri yerine getirebileceğiz. Bu yılki sipariş hacmi, geçen yılın yüksek seviyesini de aşacak."

SU-35S: RUSYA'NIN ÖNE ÇIKAN 4++ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Stealth (radara yakalanmama) teknolojisine sahip olmamakla birlikte, Su-35S; güçlü radarı, itki yönlendirmeli motorları ve geniş menziliyle Rusya'nın en gelişmiş taktik savaş uçakları arasında yer alıyor. Beşinci nesil Su-57 platformu için geliştirilen birçok sistem, Su-35S üzerinde de kullanılıyor ve uçak, Rus taktik hava gücünün belkemiği olmayı sürdürüyor.

UAC, teslim edilen uçakların tam sayısını açıklamadı.

  • Suhoy Su-35
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  • defence news
  • Su-35S
  • Su-35 savaş uçakları

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