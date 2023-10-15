Yeni Türk harikasının ilk teslimatı tamamlandı! Donanmanın gücüne güç katacak

Deniz platformlarının ana silahları arasında yer alan 76/62 milimetre Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı Açık Deniz Karakol Gemisi için yapıldı. Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını güvenli ve istikrarlı şekilde karşılamak amacıyla faaliyet gösteren Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, bir yandan güncel tehditlere yönelik yeni çözümler geliştirirken bir yandan da yurt dışından tedarik edilen sistemlere milli alternatifler üretiyor.

Yeni Türk harikasının ilk teslimatı yapıldı

Kara testlerini başarıyla tamamlamasının ardından liman ve deniz testleri için TCG BEYKOZ korvetine entegre edilen Milli Deniz Topu, platform üstü testler sonrası göreve hazır hale getirildi. Bu gelişmenin ardından aldığı siparişler için harekete geçen MKE AŞ, Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatını Açık Deniz Karakol Gemisi'ne yönelik gerçekleştirdi.

Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini etkin şekilde korumak amacıyla yürütülen Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında geliştirilen 2 gemide, Milli Deniz Topu kullanılacak. Ağır silahlı karakol gemileri; istihbarat gözetleme ve keşif, arama kurtarma, terörizmle mücadele, denizde denetim harekatı, deniz özel harekatı gibi temel görevleri icra edecek.

YENİ TESLİMATLAR İÇİN ÜRETİM BAŞLADI

MKE AŞ, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin ikinci gemisi ile MİLGEM 6, 7, 8'inci gemilerinde yer alacak Milli Deniz Topu için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzaladı ve üretime başladı.

Şirket, ciddi bir ihracat potansiyeline sahip olan Milli Deniz Topu'nun yakın zamanda yurt dışı kullanıcılara sunulması için de görüşmeler yürütüyor.

Türk Deniz Kuvvetlerinin çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşmasına imkan sağlayacak Milli Deniz Topu sayesinde yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyetler ve gizli ambargoların önüne geçilecek. Yurt dışından temin sürecinde verilen uzun süreler nedeniyle projelerde yaşanan gecikmeler de ortadan kalkacak.

SIRADA 127 MİLİMETRE DENİZ TOPU VAR

Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılıyor. Dakikada 80 atıma ulaşabilen sistem, yaklaşık 20 kilometre menzile ulaşıyor.

Proje için Türk savunma sanayisindeki kabiliyetlerden etkin şekilde yararlanan MKE AŞ, Milli Deniz Topu'nu 12 ay gibi kısa sürede üretti.

76 milimetre topta elde edilen başarı ve tecrübe ile 127 milimetre Deniz Topu'nun da MKE AŞ tarafından üretilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile koordineli geliştirme çalışmalarına başlandı.