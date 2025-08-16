Yeni Türk İHA'sı başlarını döndürdü: Türkiye rakiplerine meydan okumaya hazır

Türkiye'nin denizdeki yeni avcısı TALAY İHA, üretime hazır yeni modeliyle 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) görücüye çıktı. Savunma teknolojileri alanında haber yayınlayan ABD merkezli The National Interest, Türkiye'nin çığır açan İHA'sını gündemine aldı. "Türkiye'nin yeni okyanus İHA'sı TALAY deniz savaşlarında devrim oluşturabilir" başlığıyla haber yayımlayan ABD basını, TALAY insansız hava aracının Tayvan gibi daha büyük ve daha güçlü rakip donanmalar tarafından tehdit edilen ülkeler için paha biçilmez olabileceğini yazdı.

Türkiye'nin önümüzdeki on yıl içinde Orta Doğu'da gerçek anlamda baskın bir bölgesel güç olma yolunda ilerlediğini aktaran ABD basını, Türkiye'nin gemi ve İHA teknolojisindeki başarısını TALAY ile kanıtladığını belirtti.

TALAY'ın dünyanın ilk deniz yüzeyinden sıyrılan çok amaçlı insansız hava aracı olduğuna dikkat çeken ABD basını, söz konusu İHA'nın okyanus yüzeyinin hemen üzerinde gizlice uçtuğunu, radar tespitinden kaçındığını ve potansiyel olarak deniz operasyonlarını yeniden tanımladığını ifade etti.

TALAY'ın kökenlerinin Türk savunma sanayisinin arayışına dayandığını vurgulayan medya kuruluşu, Talay'ın ilk kez İDEF'te sergilendiğini hatırlattı.

Söz konusu Türk İHA'sının seri üretimine 2026 yılında başlanayacağının altını çizen kuruluş, Türk Donanması'na ilk teslimatların 2027 başlarında yapılmasının planlandığını aktardı.

Türkiye'nin Bayraktar TB2'deki gibi kararlı duruşunun TALAY'ı bölgesel jeopolitikada stratejik bir varlık olarak konumlandırdığı ifade edildi.

TALAY'ın temelinde etkileyici özelliklerin yattığı ifade edilen haberde, TALAY'ın en belirgin özelliğinin deniz yüzeyinden sadece birkaç metre yukarıda seyredebilen ultra düşük uçuş irtifaya sahip olduğu vurgulandı.

"TALAY'ı dünyanın ilk deniz altı çok amaçlı insansız hava aracı olarak öne çıkaran şey, gelişmiş teknolojilerin entegrasyonudur" denilen haberde, TALAY İHA'nın kısa menzilli hava savunma sistemlerini alt edebileceği ve geleneksel füzelere uygun maliyetli bir alternatif sunabileceği belirtildi.

TALAY'ın deniz sahasındaki senaryolarda üstünlük sağladığı aktarılan haberde, "Türkiye gibi donanmalar için TALAY, Ege, Akdeniz veya Karadeniz gibi sularda gözetleme ve taarruz kabiliyetlerini artırıyor." denildi.

TALAY İHA'nın sivil kullanım alanların da olduğunun altı çizilen haberde, "TALAY'ın askeri kullanımının ötesinde, çok amaçlı yapısı arama-kurtarma, çevre izleme veya açık deniz lojistiği gibi sivil uygulamalara da kapı aralıyor. Savunma alanındaki temel rolü, denizden sıyrılan İHA'ların deniz çatışmalarında dengeleri değiştirebileceği küresel silah pazarlarında Türkiye'nin artan etkisini vurguluyor." ifadelerine yer verildi.

Haberin devamında, "TALAY İHA'ları, Tayvan gibi daha büyük ve daha güçlü rakip donanmaların tehdidi altındaki ülkeler için paha biçilmez olabilir. TALAY, herhangi bir Çin işgalinde dengeleri tamamen değiştirebilir." şeklinde ifadeler kullanıldı.

TALAY'a övgüler dizilen haberin son kısmında ise şu açıklamalara yer verildi;

"TALAY deniz altı sıyırma İHA'sı, Türk askeri mühendisliğinin zirvesini temsil ediyor. Dünyanın ilk deniz altı sıyırma çok amaçlı İHA'sında gizlilik, çok yönlülük ve uygun fiyatı bir araya getiriyor. Jeopolitik gerginliklerin arttığı bir dönemde, bu teknoloji sadece Türkiye'nin savunmasını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda deniz savaşlarının geleceğini de yeniden şekillendiriyor. Bu da Türkiye'nin bugün inovasyonunun sınırsız olduğunu ve ülkenin rakiplerine gerçek bir meydan okumaya hazır olduğunu kanıtlıyor."