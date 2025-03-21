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Savunma

Yeni uçaksavar füze sistemi test edildi

Kuzey Kore yönetimi, yeni geliştirilen ve seri üretimine başlanan uçaksavar füze sistemini başarılı bir şekilde test ettiğini açıkladı.

IHA21 Mart 2025 Cuma 10:05 - Güncelleme:
Yeni uçaksavar füze sistemi test edildi
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Kuzey Kore'den bölgede güvenlik endişelerini artıracak bir savunma hamlesi daha geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre yeni geliştirilen ve seri üretimine başlanan uçaksavar füze sistemi ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde başarılı bir şekilde test edildi. Kuzey Kore Füze İdaresi'nin gerçekleştirdiği testin, yeni uçaksavar füze sisteminin güvenilirliğini kanıtladığı belirtildi. Ülke lideri Kim, silah sisteminin "üstün bir savaş yeteneğine sahip olduğunu" vurguladı. Üretim sürecinde yer alan yetkililere teşekkür etti. Kim, "Ordumuzun övünmeye değer savaş yeteneği bir başka önemli silah sistemiyle donatılıyor" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE, ABD VE GÜNEY KORE'Yİ UYARMIŞTI

Günün erken saatlerinde Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na sert tepki gösterilerek, "ABD ve Güney Kore'yi kontrol altına almak gerekirse en yıkıcı ve ölümcül silahların kullanımı da dahil tüm seçenekler ordumuz tarafından değerlendirilecektir" uyarısında bulunulmuştu. ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahlara sahip bir devletin güvenliğini tehlikeye atmasının en ağır sonuçlara yol açabileceği kaydedilen açıklamada, "ABD ve Güney Kore ordularını sorumsuz ve tehlikeli askeri eylemlerini bir an önce durdurmaya çağırıyor, bunların yol açacağı feci sonuçlar konusunda bir kez daha uyarıyoruz" denilmişti.

Pyongyang'ın son silah denemesinin Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın hemen ardından gerçekleşmesi Washington-Seul ittifakına "gözdağı" olarak yorumlandı.

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