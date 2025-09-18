Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivale katılan ASPİLSAN Enerji, yenilikçi milli batarya ve pil ürünlerini sergiledi.

Alanda açıklamalarda bulunan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Özdemir, gençlere, ilkokuldan liseye kadar öğrencilere, teknoloji meraklılarına, ev hanımlarına ve tüm vatandaşlara gurur duymaları için teknolojilerinin geldiği yeri anlattıklarını söyledi.

ASPİLSAN Enerji'nin ticari amaçlı bir şirket olmasının dışında Türkiye'de teknolojinin gelişmesi ve pil ekosisteminin büyümesi için büyük yatırımlar ve çalışmalar yaptığını dile getiren Özdemir, "Bunlardan en temeli de yeşil dönüşüm, batarya teknolojileri, sürdürülebilirlik ve çevre hususları. Bu konuda hem firmamızı tanıtmak hem de ülkemizde bu bilinci oluşturmak için faaliyetler düzenliyoruz." diye konuştu.

Özdemir, ilkokul faaliyetlerinden başlayıp geri dönüşme kadar toplumsal bir bilinç oluşturana kadar bütün alanlarda eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini kaydederek, yaş mefhumu gözetmeden herkese batarya ve pil teknolojilerini anlatmak istediklerini bildirdi.

"PİL DEĞER ZİNCİRİNİ UÇTAN UCA KURMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Ahmet Turan Özdemir, 1981'den beri çok önemli yatırımlar yaparak Türkiye'de pil ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunduklarını belirterek, "İlkokullardayız, liselerdeyiz, üniversitelerdeyiz. Kamu kurum ve kuruluşları ile ülkemizin sahip olduğu diğer şirketlerle birlikte pil değer zincirini uçtan uca kurmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST'te pilin nasıl oluştuğunu ve temel birleşenlerini bir demo üzerinden katılımcılara anlattıklarını dile getiren Özdemir, "Bunun dışında sektör profesyonelleri için havada, karada, denizde, uzayda, raylı sistemlerde ve suyun altında kullanılan batarya çözümlerimizi anlatıyoruz. Yani bizim pille ilgili anlatacak çok şeyimiz var. Onları da burada meraklılarına anlatıyoruz." şeklinde konuştu.

"AR-GE VE ÜRETİM YETENEKLERİMİZİ HER GÜN DAHA ÜST SEVİYEYE ÇIKARIYORUZ"

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Özdemir, ANKA'nın 40 bin feet'teki bataryasını, KAAN'ın lityum iyon bataryasını kendilerinin yaptığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ürünlerimizde yerlilik oranlarını artıracak yeni yatırımlar yapıyoruz. Toz malzemeden batarya sistemine kadar büyük çözümler üretiyoruz. Lityum demir fosfat bataryalar üzerine yeni yatırımlar yapıyoruz. Aynı zamanda dron bataryaları ve lityum polimer bataryaları ile ilgili AR-GE faaliyetleri sürdürüyoruz. Bunlar 2025 yılı içerisinde başladığımız faaliyetler. ASPİLSAN Enerji'nin sahip olduğu hem AR-GE hem de üretim yeteneklerini her gün daha üst seviyeye çıkarıyoruz."

Özdemir, söz konusu bataryalara ilişkin bazı örnekleri fuarda sergilediklerini ifade ederek, aynı zamanda sınır gözetlemede, kargo taşımacılığında, orman yangınları ile mücadelede ve pek çok yerde kullanılan dronların batarya teknolojilerine ilişkin bilgiler verdiklerini ve örnekler üzerinde anlatımlar yaptıklarını bildirdi.

Ahmet Turan Özdemir, aynı zamanda katılımcılara taşınabilir güç kaynağı örneklerine ilişkin de örnekler üzerinden bilgiler verdiklerini sözlerine ekledi.