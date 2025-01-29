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Savunma

Milyon dolarlık darbe! Yere çakılan F-35 infilak etti

ABD'nin Alaska eyaletinde değeri 80 milyon dolarla - 100 milyon dolar arası değişen F-35 savaş uçağı düştü. Kazada pilot kurtulurken, F-35'in önemli derecede hasar aldığı aktarıldı.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 06:55 - Güncelleme:
Milyon dolarlık darbe! Yere çakılan F-35 infilak etti
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ABD'nin Alaska eyaletinde, bir F-35 savaş uçağının düştüğü ve pilotun güvende olduğu bildirildi.

Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir yetkili, yaptığı açıklamada, olayın askeri üssün pistinde meydana geldiğini aktardı.

Yetkili, düşen F-35 savaş uçağının önemli derecede hasar aldığını ve olayın soruşturulduğunu aktardı.

ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, olayın ardından pilotun güvende olduğu ve kendisinin tetkik amacıyla ordu hastanesine nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, F-35 savaş uçağının havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görülüyor.

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