Yerli akıllı mühimmat 'Atom' artık daha güçlü

star.com.tr 05.02.2020 10:50 - Güncelleme: 05.02.2020 11:16

ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat'ın teslimat süreci kapsamında ikinci parti ürün, Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda TSK envanterine alındı. Kabul faaliyetlerine, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri de katıldı.

SSB ve ASELSAN arasında 27 Aralık 2017'de imzalanan anlaşma kapsamında seri üretim faaliyetleri yürütülen ATOM, ASELSAN bünyesinde geliştirildi.

Dip tapalı yapıda olan mühimmat, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yeteneğine sahip.

Bu sayede yüksek vuruş hassasiyeti sunan ATOM, namlu ağzına yerleştirilen bir cihazla programlanarak geleneksel hava savunma toplarının etkinliğini önemli ölçüde artırıyor.

ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat'ın özellikleri

ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat ASELSAN tarafından geliştirilmiş dip tapalı akıllı mühimmattır. Parçacıklı Mühimmat ile birlikte kullanıldığında, namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artmakta, söz konusu silahlar küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlayabilmektedir.

ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyetini yakalayabilmektedir.

Genel Özellikler

• Hassas Namlu Çıkış Hızı Düzeltmesi

• Geliştirilmiş Parçacık Saçılımı

• Yüksek Penetrasyon Etkinliği

• 4 km Etkili Menzil

• Yüksek Güvenilirlik Değerine Sahip Güvenlik ve

Kurma Mekanizması

• Yüksek Hassasiyetli Zaman Programlama

• Elektromanyetik Karıştırmaya Karşı Dayanım

• 20 Yıl Raf Ömrü

Teknik Özellikler

• Tam Atım Mühimmatın Ağırlığı : 1750 gr

• Tam Atım Mühimmatın Uzunluğu : 387 mm

• Tapa : Zaman Programlı

İntihar Modlu Dip Tapa

• Namlu Çıkış Hızı : 1020 m/sn

• Maksimum Menzil : 12500 m

• Etkili Menzil : 4000 m

• Kullanılabileceği Silah : 35x228 mm 90 Kalibre Şeritsiz Silah

ATOM’un Hava Savunmada Kullanımı

• Havadan Karaya Füzeler

• Seyir Füzeleri

• İHA

• Savaş Uçakları

• Helikopterler

• Çeşitli Kara Hedefleri

ATOM’un ZMA’da kullanımı

• Ana muharebe tankları

• Zırhlı muharebe araçları

• Hafif zırhlı/zırhsız araçlar

• Piyade birlikleri

• Bina, korunak vb. sabit hedefler

• Sütre gerisinden taarruz eden birlikler

• İHA

ATOM’un C-RAM’da kullanımı

• Havan Mühimmatları

• Roketler

• İHA