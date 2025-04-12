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Savunma

Yerli F-16 EDPOD yurt dışı muadillerini ezdi geçti! Türkiye'ye kritik yetenek

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu F-16 EDPOD tüm testleri başarıyla tamamladı. F-16 EDPOD, muadili yurt dışı menşeli sistemlerle karşılaştırıldığında, savunma teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığı azaltmasıyla Türkiye'ye elektronik harp alanında kritik yetkinlik kazandırıyor.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
Yerli F-16 EDPOD yurt dışı muadillerini ezdi geçti! Türkiye'ye kritik yetenek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla tamamlayan F-16 EDPOD'a ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Buna göre, F-16 uçaklarına entegre radar sinyal algılayıcı F-16 EDPOD'un, düşman hedef ve takip radarları, füze güdüm radarları ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılama, çevresel tehditleri tanımlayarak kayıt altına alma, yüksek kapasiteyle ham veri kaydı ve hassas konum belirleme gibi yetenekleri bulunuyor.

F-16 EDPOD, muadili yurt dışı menşeli sistemlerle karşılaştırıldığında, savunma teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığı azaltmasıyla Türkiye'ye elektronik harp alanında kritik yetkinlik kazandırıyor.

F-16 EDPOD, görev sonrası analizlerde büyük öneme sahip radar temas ve konum bilgileri ile işaretlerini yüksek kapasiteyle kaydedebilirken tespit edilen tehdit bilgilerini, anlık olarak belirli veri kanallarıyla diğer silahlı kuvvet unsurlarıyla paylaşılabilecek şekilde tasarlandı.

- TÜM TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK BİLGEM İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) ana yükleniciliğinde geliştirilen sistemin testlerine ilişkin bilgi verdi.

Kacır, F-16 EDPOD'un yapılan tüm testleri başarıyla tamamladığını belirterek, ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

- POD NEDİR?

Pod, hava araçlarının dış gövdesine entegre edilen ve farklı görevler için özelleştirilebilen modüler sistemler olarak öne çıkıyor. Pod, göreve uygun donanımlarla yapılandırılabilir, hızlı entegrasyon sağlayarak, operasyonel esneklik sunuyor.

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