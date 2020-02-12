Yerli insansız kara aracına sıhhi tahliye görevi

12.02.2020 15:23 - Güncelleme: 12.02.2020 15:23

Tam otonom kabiliyette olan İKA, yaralı askerlerin ateş hattından çıkarılması görevlerini icra edecek. İlk etapta bilinci açık yaralının tahliyesi için uyarlanacak olan platformun ilerleyen safhalarda bilinci kapalı yaralı personelin tahliyesi için uyarlanabileceği belirtildi.

Platform, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek bir etkinlikte ilk defa yaralı taşıma kabiliyetini sergileyecek.

C4 Defence'da yer alan habara göre, Boğaç tam otonom insansız kara aracı elektrik motorları sayesinde her tekerden çekiş kabiliyetine sahip. Aracın devrilme olasılığı, tekerleklerin konumu ve gövde yapısı itibariyle asgari düzeyde.

Sahip olduğu jiroskopik stabilizasyon sistemi ile arazinin engebe durumuna göre üç eksende kendini düzeltebilen aracın özel süspansiyon yapısı, devrilme durumlarında bile yoluna devam edebilmesini mümkün kılıyor.

Bu sayede arazi kabiliyeti oldukça yüksek olan platform, 2 kilometre mesafeden kumanda edilebiliyor.

Otonom olarak da arazide hareket edebilen sistem, silah kulesi taşıyabiliyor. Ek olarak Boğaç, yük taşıma, takip, keşif, çevre haritalaması gibi birçok görevi yapabilme kabiliyetine sahip.