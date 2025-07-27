Yerli ''meteor''lar ses getirdi: Türkiye füze düellosunu başlattı

IDEF 2025'te görücüye çıkarılan milli ramjet motorlu hava-hava füzeleri GÖKHAN ve GÖKBORA Batı basınında geniş yankı uyandırdı.

Batı basını, GÖKHAN ve GÖKBORA'nın Türkiye'ye yeni nesil savaş uçakları ve mevcut insanlı ve insansız hava araçları için hava-hava angajmanlarında Meteor benzeri bir kabiliyet kazandıracağını yazdı.

İki yerli füzenin itiş gücünde önemli bir fark bulunduğu belirtilen haberde GÖKBORA'nın katı yakıtlı, GÖKHAN füzesinin ise sıvı yakıtlı ramjet teknolojisine sahip olduğu kaydedildi.

GÖKHAN ve GÖKBORA'nın Milli Muharip Uçağımız KAAN ve KIZILELMA'nın silah bölmelerine entegre edilmesinin çok önemli olacağı vurgusu yapıldı.

GÖKHAN'ın KAAN'ın iç ve dış istasyonlarının yanı sıra F-16 dış istasyonlarıyla da uyumlu olacağı belirtildi.

Görsel Menzil Ötesi Hava-Hava Füzesi (BVRAAM) pazarına giren Türkiye'nin Fransa merkezli çok uluslu Avrupalı savunma firması MBDA tarafından üretilen Meteor füzesine ciddi bir rakip haline geleceği ifade edildi.