Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), bünyesindeki şirketlerin kabiliyetleriyle oluşturduğu entegre savunma çözümleriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 fuarına katıldı. Grupta yer alan CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliğiyle hafif silahlardan orta kalibre toplara, deniz platformlarından kara araçlarına kadar geniş bir yelpazede uçtan uca savunma çözümler tanıtıldı.

SYS Grup-CANiK Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan kendi özelinde dünyada en büyük savunma harcaması gerçekleştiren ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi ülkede yerlileşme doğrultusunda birçok proje bulunduğuna işaret eden Aral, bunlar arasında kendilerinin silah sistemleri veya uzaktan komutalı atış kontrol sistemleri yanında havacılık projeleri, roket-füze sistemleri yer aldığını ifade etti. Aral, bu işbirliği fırsatları dolayısıyla fuarın Türkiye için önemli olduğunu dile getirdi.

SYS için Suudi Arabistan'ın kara sistemleri konusu kritik bir alan olduğuna işaret eden Aral, şöyle konuştu:

"Çok uzun yıllardır takip ettiğimiz, hem yerli hem yabancı firmalar ile işbirliği yaptığımız bir alan. Yeni tedarik edecek oldukları kara aracı projelerinde ki Türkiye'den de artık sonuna gelmiş projeler var oralarda da silah sistemleri tarafında yer almak istiyoruz. 30 mm silahımızla General Dynamics ile beraber, onların GD Land Systems ekibiyle burada yine kara araçları modernizasyonu kısmında önemli yerler almaya çalışıyoruz. Çok ciddi bir envantere sahipler, bölgedeki en büyük envanter aslında Suudi Arabistan'da. O yüzden bizim için önemli.

Hem 12,7 mm ağır makineli tüfekler hem 30 mm'lerin uzaktan komutalı atış kontrol sistemleriyle entegrasyonları bizim için söz konusu. 12,7'lerimiz, hem M2 (dakikada 650 atım) hem M2F (dakikada 950 atım) versiyonu olan ağır makineli tüfeklerimiz burada akredite. Yani buranın standart testlerini geçtikten sonra artık bir daha test yapılmadan direkt alım hakkına sahip olunuyor. CANiK markalı bütün makineli tüfeklerimiz burada akredite pozisyonda, bu ağır testlerden başarıyla geçti. O yüzden 2026 senesi içerisinde ciddi miktarda alımlar gerçekleşecek."

Hafif silah tarafında ülkede yıllık 10 bin civarı satışları olduğunu paylaşan Aral, TTI Combat, Rival, Prime gibi modellerle hafif silahlarda yüksek segmentli ürünler tercih eden Suudi Arabistan'da ciddi bir paya sahip bulunduklarını vurguladı.

30 mm'nin Amerikan mühimmatıyla kalifiye edilmiş olmasının da kritik bir eşik olduğuna dikkati çeken Aral, "Çünkü Suudi Arabistan bir Apache ülkesi. M789 mühimmatı hem Apache helikopterinde standart mühimmat hem de bizim silah sistemimizde standart mühimmat. Bu bir envanter bütünlüğü sağlıyor." dedi.

Suudi Arabistan'daki kara aracı projelerinde 30x113 mm silah sistemlerinin önemli bir avantaja sahip olduğunu dile getiren Aral, "30x113 mm, anti-tank füzeleri veya 2,75 inçlik roketlerle bir araya gelebilecek en yüksek kalibre. Aksi takdirde daha büyük bir kalibre kullandığınızda, birlikte entegre edilen roket ve füzelerin raf ömrünü etkiliyor. O yüzden 30x113 çok kritik. Bugün 6x6 veya 8x8 araçların üzerindeki taretlerdeki yerimiz çok kritik. Talepler genellikle taret yönünde. Bugün Türkiye'de bu konfigurasyonda geliştirilen taretlerin üzerinde de bizim 30x113 silah sistemimiz yer alıyor." ifadelerini kullandı.

⁠ABD YATIRIMINDA İLK FAZ TAMAMLANIYOR

Kısa süre önce ABD'de gerçekleştirilen ve dünyanın en önemli hafif silah etkinliği olan SHOT Show ve ABD'deki yatırımlarına ilişkin soruları yanıtlayan Aral, şunları kaydetti:

"SHOT Show, hafif silah sektörünün en büyük fuarı. Bu sene Prime Radian modelimizin, 10 yeni optikten oluşan CANiK optik ailesinin ve yeni CANiK markalı susturucularımızın lansmanını yaptık. Bizim için çok iyi geçti, önemli satışlar gerçekleştirdik. ABD'deki yatırımımız, Florida'daki tesisimizde geçen yıl yaklaşık 65 bin hafif silah ürettik. Bu sene bütçelediğimiz rakam 95 ile 100 bin arasında. İnşallah mart sonuna kadar üçüncü vardiyamızı da tamamlamış olacağız. Bu, Faz 1 yatırımının maksimum kapasiteye ulaşması demek. Bu sene hedefimiz otomasyon ve robotlaşma. ABD'deki maliyetleri kompanse etmenin yolu bu.

Ayrıca bu sene 30x113mm topumuzu General Dynamics ile beraber demolarını gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak. Amerika'da ya 'chain gun' (zincir tahrikli) ya da 'gatling' (döner namlulu) silahlar var. Bizim 'tamburalı top' dediğimiz Avrupa'ya özgü topun teknolojisi Amerika'da yok. Bunu ABD'ye getiren ilk firma olacağız."