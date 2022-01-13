Yerli S-400'e adım adım... Aynı anda en az 9 hedefi vurabiliyor

Akşam Gazetesi 13 Ocak 2022 Perşembe 08:45 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 08:45

Türk savunma sanayii yine dünya gündeminde... Milli uçağın 2025'te ilk uçuşunu yapacağına ve HİSAR 0+ testlerine geniş yer verilirken, Türkiye'nin S-400'lere alternatif milli hava savunma sistemine daha çok yaklaştığı vurgulandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin 2025 yılında ilk uçuşunu yapacağı müjdesini vermesinin yankıları küresel savunma medyasında geniş yer aldı. Dünyanın en köklü uluslararası savunma yayın organı Jane's açıklamayı ve MMU hakkındaki bilgileri birinci sayfasına taşıdı. Türkiye'nin havacılık alanındaki bir başka başarısı olan HİSAR 0+'in başarıyla test edilmesini sayfalarına taşıyan ABD merkezli savunma yayın organı The Defense Post ise sistemle Türkiye'nin Rus S-400'lere alternatif milli hava savunma sistemine daha çok yaklaştığının altını çizdi.

MÜHENDİSLİK TESİSİ

Küresel savunma medya sektörünün en köklü ve yaygın yayın organı olarak kabul edilen Jane's'de Gareth Jennings ve Kerry Herschelman imzasıyla yayınlanan 'Türkiye TF-C/MMU Uçağı için yeni mühendislik tesislerini açıyor' başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verildi. Yayın organının birinci sayfadan yer verdiği söz konusu haberinde 'Türkiye yeni milli savaş uçağı (MMU) için kurduğu ve dizayn, geliştirme ve üretim için kullanılacak olan yeni mühendislik tesislerinin açılışını yaptı' ifadesiyle takdim edilen proje için Başkan Erdoğan'ın açıklamasına yer verildi ve şu ifadeler kullanıldı:

2300 KİŞİ ÇALIŞACAK

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak 2022 tarihinde Milli Savaş Uçağı Mühendislik Merkezi'nin resmi olarak açılışını duyurdu. Ulusal Savaş Uçağı (MMU) projesinin ilk uçaklarının 2023 yılında üretilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Aynı gün MMU için kurulan Kompozit Üretim Tesisi ve Bakım Onarım Tesisi'nin de açılışı gerçekleştirildi. Türk yetkililere göre Ankara yakınlarındaki 65 bin metrekarelik Milli Muharip Savaş Uçağı Mühendislik Merkezi'nde yalnızca bu proje için çalışacak toplam 2 bin 300 kişi istihdam edilecek."

AYNI ANDA EN AZ 9 HEDEFİ VURUYOR

ABD merkezli küresel savunma yayını organı The Defense Post, HİSAR 0+ füzelerinin aynı anda en az 9 hedefi vurabildiğini belirtti. Bunlar arasında savaş uçakları, havadan karaya füzeler ve SİHA'lar olduğu vurgulandı.

FİLİPİNLER'DE T-129 SEVİNCİ

Filipinler'in en büyük İngilizce yayın organı olan Inquirer.net haber sitesi de Türkiye'nin bu ülkeye gerçekleştirdiği Tusaş T-129 Atak saldırı helikopter satışının ilk partisinin dağıtımının tamamlandığı bilgisine yer verdi. Filipinler, iki parti halinde 4 T-129 Atak alacak.