Yerli silahımız İngiltere ve Polonya yolunda!

Şirket açıklamasına göre, CANiK, 12-15 Eylül 2023'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarlarından biri olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2023) için hazırlıklarını sürdürüyor.



DSEI 2023 öncesinde ise CANiK, 5-8 Eylül'de Polonya'da düzenlenecek Doğu Avrupa'nın en eski savunma fuarı MSPO 2023 ile çıtayı daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

Geçen yıl dünyadaki üç orta kalibre top üreticisinden biri olan İngiliz şirketi AEI Systems'ı satın alan CANiK, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 23'te sergilediği ve beğeni toplayan ürünleri ile yeni bir ihracat rekoruna imza atmaya hazırlanıyor.



CANiK, Polonya ve İngiltere'deki fuarlarda CANiK M3 ve CANiK'in de içinde bulunduğu SYS (Samsun Yurt Savunma) grup şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesini, IDEF 23'ten sonra ilk defa yurtdışı fuarında dünyaya tanıtacak.

CANiK, muharebede kendini kanıtlamış (Combat Proven) milli uçaksavarı CANiK M2 QCB'yi Türk Ordusunun envanterine teslim ettikten çok kısa bir süre sonra, dakikada 950 atım yapan CANiK M2F'i geçen yıl piyasaya sürmüştü. Geçen ay gerçekleştirilen IDEF'23'te ise bu ailenin en hızlı versiyonu olan ve dakikada 1100- 1200 arası atım yapan CANiK M3'ün tanıtımı yapılmıştı. M3 ile CANiK, dünya üzerindeki en geniş 12.7X99mm ağır makineli tüfek envanterine sahip silah üreticisi konumuna yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, NATO'nun en büyük ikinci savunma bütçesine sahip Birleşik Krallık ve Avrupa'nın en yoğun nüfusa sahip 8'inci ülkesi olan Polonya ile Türkiye arasında büyük çaplı çok sayıda savunma sanayi anlaşması bulunduğunu ifade etti.

Birleşik Krallık'ta, İngiliz şirket AEI Systems'i satın alarak yaptıkları ciddi yatırımları olduğunu aktaran Aral, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte Rusya ile kara sınırına sahip olan ve aynı zamanda Avrupa sınırlarının tampon bölgesi olarak kullanılan Polonya, konum itibarıyla günümüz Avrupa'sının en stratejik ülkelerinden biri. Dolayısı ile bu iki ülke dünya savunma sanayisi için her zaman önemli iki pazar konumundadır.



İngiltere DSEI fuarı dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı devler ligi konumundayken, MSPO Doğu Avrupa'nın en eski savunma fuarı olma özelliğini taşıyor. İngiltere ve Polonya'da dost ve müttefik ülkelerle yeni anlaşmalara imza atmayı ve yeni pazarlarda yer almayı bekliyoruz.



2024 yılı için siparişlerin İngiltere ve Polonya fuarları ile birlikte hız kazanacağına inanıyoruz. 2023 yılında geçen yıla göre dolar bazında yüzde 45 büyüme hedefimiz var, yeni siparişlerle 2024'te çıtayı daha da yukarıya taşıyacağız. 2024 yılı, CANiK'in iştiraklerinden AEI Systems ve UNIROBOTICS'in senesi olacak."