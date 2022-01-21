Yerli tabanca, ABD pazarının kapısını açtı

AA 21 Ocak 2022 Cuma 17:22 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 17:22

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin hafif silah üreticileri, ateşli silah sanayisinin dünyadaki en önemli buluşması Las Vegas'taki SHOT Show'da ürünlerini sergiledi.

Kapalı ve açık alanlarda firmaların ürünlerini görücüye çıkardığı SHOT Show Fuarı, her firma için ayrılmış açık atış alanlarında silahların doğrudan profesyonel kullanıcılar tarafından test edilmesine imkan sağlıyor.

Son yıllarda başta ABD olmak üzere ciddi ihracat başarılarına ulaşan Türk silah üreticileri, uluslararası alandaki varlıklarını artırmak için yeni ürünlerini tanıtıp, yeni iş birliği ve pazarlama fırsatları için temaslarda bulundu.

Burgu Metal, BRG Defence markasıyla geliştirdiği tabanca ve piyade tüfeği ile ABD pazarına giriş yaptı. Şirket, SHOT Show'da ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Ziyaretçiler, fuarın en yenileri arasında gösterilen BRG Elite 9 tabancasına ilgi gösterdi.

Yerli olarak geliştirilen BRG Elite 9, yüksek isabet oranıyla ABD'de gerçekleştirilen testlerden de tam not aldı.

Burgu Metal Kurucusu Fatih Doğru, AA muhabirine, "Savunma sanayisine uzun yıllar üretim yapan şirketimiz elde ettiği tüm tecrübeyi BRG Elite 9'u geliştirmek için kullandı. Tabancamızın her bir parçası yerli olarak geliştirildi. Büyük emeklerle ortaya çıkardığımız ürünümüz tüm testlerden geçerek ABD'ye ihraç edildi. ABD'de talep gören ürünler geliştirdiğimiz için mutluyuz. Tabanca ve otomatik tüfek ürünlerimizle Türk silahlarını müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

BRG Elite 9 tek hareket tetik mekanizması ile en zorlu koşullar için tasarlanmış yeni nesil yarı otomatik tabanca olarak hafif silah pazarına sunuldu.

Uzay ve havacılık endüstrisinde kullanılan üst düzey metal parçaları ve yüksek mukavemetli polimer gövdesi söz konusu silah, uzun ömürlü ve yıllar boyu sürecek bir kullanım garantisi veriyor.

Sahadaki kolluk kuvvetleri ve alanında uzman BRG kadrosu iş birliğiyle ortaya çıkan ergonomik tasarım, değiştirilebilir kabza sırtlıkları farklı el tipleri için rahat bir kullanım sunuyor.

İğne, tetik ve kabza emniyetlerine sahip BRG Elite 9, çift taraflı şarjör kilidi, iğne kurulu ve mermi işaret göstergeleriyle güvenli kullanım sunuyor.

BRG Elite 9, 20 binin üzerinde atıma kadar hiçbir parça değişimine gerek olmadan işlevini yerine getirebiliyor.