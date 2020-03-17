Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi

T-129 Atak helikopterlerinde de kullanılan füzeler, lazer güdüm sistemi, Gece-Gündüz ve Tüm hava koşullarında görev yapabilme, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanım ve uçuş esnasında hedef değiştirme gibi özelliklere sahip.
UMTAS'ların menzili 8 bin metreye kadar ulaşabiliyor.
TSK'ya yeni #UMTAS 'Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi' teslimatları yapıldı.������— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 17, 2020
➡️ Gece-Gündüz ve Tüm Hava Koşullarında Görev Yapabilme Özelliği
➡️ Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım
➡️ Uçuş Esnasında Hedef Değiştirme
�� Üretim: Roketsan pic.twitter.com/UqKvKpkz7o
L-UMTAS füze sistemi
L-UMTAS taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen bir tanksavar füze sistemidir. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkilidir.
T-129 ATAK ve SH-70 Helikopterleri’nin yanı sıra, MIL-STD-1760 ve MIL-STD-1553 standartlarına sahip diğer helikopter platformlarına entegrasyon çalışmaları da devam etmektedir.
Taktik Özellikler
Gece ve Gündüz Görev Yapabilme Özelliği
”At-Unut” Kullanım Modu
Sütre Gerisinden Atış
Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım
Geniş Fırlatma Zarfı ile Platform Doğrultusu Dışındaki Hedeflere Etkinlik
Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği
L-UMTAS helikopter platformlarının yanı sıra diğer hava, kara ve deniz platformlarından kullanıma uygun özellikte bir sistemdir.
star.com.tr