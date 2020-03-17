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Savunma

Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir resmi twitter hesabından yeni UMTAS (Uzun Menzilli Tanksavar) füzelerinin kahraman ordumuza teslim edildiğini açıkladı.

17 Mart 2020 Salı 12:45 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 12:45
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T-129 Atak helikopterlerinde de kullanılan füzeler, lazer güdüm sistemi, Gece-Gündüz ve Tüm hava koşullarında görev yapabilme, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanım ve uçuş esnasında hedef değiştirme gibi özelliklere sahip.

UMTAS'ların menzili 8 bin metreye kadar ulaşabiliyor.

L-UMTAS füze sistemi

L-UMTAS taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen bir tanksavar füze sistemidir. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkilidir.

T-129 ATAK ve SH-70 Helikopterleri’nin yanı sıra, MIL-STD-1760 ve MIL-STD-1553 standartlarına sahip diğer helikopter platformlarına entegrasyon çalışmaları da devam etmektedir.

Taktik Özellikler

Gece ve Gündüz Görev Yapabilme Özelliği

”At-Unut” Kullanım Modu

Sütre Gerisinden Atış

Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım

Geniş Fırlatma Zarfı ile Platform Doğrultusu Dışındaki Hedeflere Etkinlik

Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği

L-UMTAS helikopter platformlarının yanı sıra diğer hava, kara ve deniz platformlarından kullanıma uygun özellikte bir sistemdir.

star.com.tr

13'üncü yüzyılda inşa edildi... Farklı dönemlerin izlerini taşıyor

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