Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi

17 Mart 2020 Salı 12:45 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 12:45

T-129 Atak helikopterlerinde de kullanılan füzeler, lazer güdüm sistemi, Gece-Gündüz ve Tüm hava koşullarında görev yapabilme, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanım ve uçuş esnasında hedef değiştirme gibi özelliklere sahip.

UMTAS'ların menzili 8 bin metreye kadar ulaşabiliyor.

TSK'ya yeni #UMTAS 'Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi' teslimatları yapıldı.������



➡️ Gece-Gündüz ve Tüm Hava Koşullarında Görev Yapabilme Özelliği



➡️ Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım



➡️ Uçuş Esnasında Hedef Değiştirme



�� Üretim: Roketsan pic.twitter.com/UqKvKpkz7o — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 17, 2020

L-UMTAS füze sistemi

L-UMTAS taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen bir tanksavar füze sistemidir. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkilidir.

T-129 ATAK ve SH-70 Helikopterleri’nin yanı sıra, MIL-STD-1760 ve MIL-STD-1553 standartlarına sahip diğer helikopter platformlarına entegrasyon çalışmaları da devam etmektedir.

Taktik Özellikler

Gece ve Gündüz Görev Yapabilme Özelliği

”At-Unut” Kullanım Modu

Sütre Gerisinden Atış

Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım

Geniş Fırlatma Zarfı ile Platform Doğrultusu Dışındaki Hedeflere Etkinlik

Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği

L-UMTAS helikopter platformlarının yanı sıra diğer hava, kara ve deniz platformlarından kullanıma uygun özellikte bir sistemdir.

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