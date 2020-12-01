Yerli uçak gemisinin liman testlerini tamamladılar

star.com.tr 01 Aralık 2020 Salı 20:56 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 20:56

Hindistan basınında yer alan bilgilere göre, Hint Donanması'nın ilk yerli uçak gemisi INS Vikrant'ın liman testlerini başarıyla tamamladı.

Bugün Kochi'deki Cochin Tersanesi'nde liman testlerini başarıyla tamamlayan INS Vikrant uçak gemisinin deniz testlerinin 2021 yılı başlarında başlaması bekleniyor.

Son raporlara göre, Hindistan donanmasında hizmete girecek olan ve yerel olarak üretilen ilk uçak gemisinin 2021'de hizmete gireceği öngörülüyor.

Hindistan ayrıca geleneksel itiş tarzına dayanacak 65 bin tonluk IAC-2, INS Vishal'i inşa etmeyi planlıyor.

Yetkili Aex Komitesi (EAC), Cochin Tersanesi'nde inşaası devam eden uçaka gemisi hakkında 20 Ocak'ta bir rapor yayımladı. Raporda IAC-1'in, birincil motorların ve hazır sekiz dizel alternatör içeren güç üretim sistemlerinin çok ileri bir inşaat aşamasında olduğu bildirildi

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