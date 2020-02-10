Yerli uçak gemisinin motor testlerini tamamladılar

star.com.tr 10.02.2020 17:32 - Güncelleme: 10.02.2020 17:32

Hint Donanması'nın ilk yerli uçak gemisini geliştirlen Aex Komitesi (EAC), Yerli Uçak Gemisi'nin (IAC) büyük yapısal ve donatı işleri tamamlandığını, ana sevk makinelerinin başlatılması ve enerji üretim makinelerinin denemeleri dâhil olmak üzere önemli kilometre taşı faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti.

Açıklamada, geminin hedeflenen teslimatının, Rusya'dan havacılık ekipmanı tedarikindeki gecikmeden etkilendiği bildirildi.

INS Vikrant'ın, yüklenici öncesi deniz denemeleri Aralık 2019'da tamamladı. Geminin yakında havuz denemelerine başlaması ve ardından 2020 ortalarında deniz denemelerine başlaması planlanıyor.

Hindistan ayrıca geleneksel itiş tarzına dayanacak 65 bin tonluk IAC-2, INS Vishal'i inşa etmeyi planlıyor.

Yetkili Aex Komitesi (EAC), Cochin Tersanesi'nde inşaası devam eden uçaka gemisi hakkında 20 Ocak'ta bir rapor yayımladı. Raporda IAC-1'in, birincil motorların ve hazır sekiz dizel alternatör içeren güç üretim sistemlerinin çok ileri bir inşaat aşamasında olduğu bildirildi.