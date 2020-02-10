İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0202
  • EURO
    6,5876
  • ALTIN
    304.338
  • BIST100
    118031
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Yerli uçak gemisinin motor testlerini tamamladılar
Savunma

Yerli uçak gemisinin motor testlerini tamamladılar

Hint Donanması'nın ilk yerli uçak gemisi INS Vikrant'ın motor denemelerinin tamamladığı, 2020'nin ortalarında deniz denemesine başlanacağı bildirildi.

star.com.tr10.02.2020  17:32 - Güncelleme: 10.02.2020  17:32

Hint Donanması'nın ilk yerli uçak gemisini geliştirlen Aex Komitesi (EAC), Yerli Uçak Gemisi'nin (IAC) büyük yapısal ve donatı işleri tamamlandığını, ana sevk makinelerinin başlatılması ve enerji üretim makinelerinin denemeleri dâhil olmak üzere önemli kilometre taşı faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti.

Açıklamada, geminin hedeflenen teslimatının, Rusya'dan havacılık ekipmanı tedarikindeki gecikmeden etkilendiği bildirildi.

INS Vikrant'ın, yüklenici öncesi deniz denemeleri Aralık 2019'da tamamladı. Geminin yakında havuz denemelerine başlaması ve ardından 2020 ortalarında deniz denemelerine başlaması planlanıyor.

Hindistan ayrıca geleneksel itiş tarzına dayanacak 65 bin tonluk IAC-2, INS Vishal'i inşa etmeyi planlıyor.

Yetkili Aex Komitesi (EAC), Cochin Tersanesi'nde inşaası devam eden uçaka gemisi hakkında 20 Ocak'ta bir rapor yayımladı. Raporda IAC-1'in, birincil motorların ve hazır sekiz dizel alternatör içeren güç üretim sistemlerinin çok ileri bir inşaat aşamasında olduğu bildirildi.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı
BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak

'Türkiye'ye sunacağız'
'Türkiye'ye sunacağız'

'Türkiye'ye sunacağız'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.