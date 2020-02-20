star.com.tr 20 Şubat 2020 Perşembe13:38 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 14:03

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi sosyal medya hesabından yaptığı payaşımda, "Yerli ve Milli Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatları yapıldı. Kahraman ordumuzu sahada daha güçlü kılmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 4 farklı tipte güdüm kiti bulunuyor.

Türkiye’nin hassas güdüm kiti (HGK), kanatlı güdüm kiti (KGK), lazer güdüm kiti (LGK), Teber güdüm kiti olmak üzere 4 farklı tipte güdüm kiti bulunuyor.

Güdüm kitleri, 2,000lb MK-84 ve NEB bombalarını akıllı silaha çeviriyor.

HGK-84 (HASSAS GÜDÜM KİTİ -84) (GÜDÜM KİTLERİ VE ÖZEL HAVA MÜHİMMATLARI)

HGK-84, mevcut güdümsüz 2000 lb'lik Mk-84 genel maksat bombalarını ve nüfuz edici bombaları ANS/KKS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren sahip güdüm kitidir.

• Baglı uçus sırasında yeniden hedef belirleme

• Karıstırmaya dirençli

• Tüm hava kosullarında çalısabilir

• Görev basına daha az bomba, sorti ve personel

• Düşük lojistik ihtiyacı

• Düşük ikincil hasar

• Maliyet etkin

• F-16 PO-III ve F-4E/2020 uçaklarna sertifiye

• Orta irtifadan atıldıgında 12 deniz mili menzil

• Yüksek irtifadan atıldıgında 15 deniz mili menzil

LHGK-84 (Lazer Arayıcı Başlık (LAB) ile kullanılabilen HGK-84 ) (Güdüm Kitleri ve Özel Hava Mühimmatları)

LHGK-84 mevcut 2000 lb Mk-84 genel maksat bombalarını ve nüfuz edici bombalarıKKS/ANS ve lazer güdüm sistemi ile havadan karaya atılan akıllı bir silaha çeviren, hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı kullanılabilen güdüm kitidir.

• Baglı uçus sırasında yeniden hedef belirleme

• Karıstırmaya dirençli

• Tüm hava kosullarında çalısabilir

• Görev basına daha az bomba, sorti ve personel

• Düşük lojistik ihtiyacı

• Düşük ikincil hasar

• Maliyet etkin

• F-16 PO-III ve F-4E/2020 uçaklarna sertifiye

• Orta irtifadan atıldıgında 12 deniz mili menzil

• Yüksek irtifadan atıldıgında 15 deniz mili menzil

• Sabit ve hareketli hedeflere karsı kullanım

• Lazer Arayıcı Baslık (LAB) ile kullanım

HGK-83 (HASSAS GÜDÜM KİTİ -83) (GÜDÜM KİTLERİ VE ÖZEL HAVA MÜHİMMATLARI)

HGK-83 mevcut 1000 lb Mk-83 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen güdüm kitidir.

• BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti

• Baglı uçus sırasında yeniden hedef belirleme

• Karıstırmaya dirençli

• Tüm hava kosullarında, gece ve gündüz görev yapabilme

• Görev basına daha az bomba, sorti ve personel

• Maliyet etkin

• Tümleşik ANS/KKS ile hassas vuruş kabiliyeti

• ANS/KKS ile 10m altı, sadece ANS ile 25m altı CEP değeri

• F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon

• MIL-STD 1760 uyumluluğu

HGK-84 nedir? Hassas Güdüm Kiti HGK özelikleri HGK-82 nedir? HGK-83 nedir? HGK-84 nedir?

HGK-82(HASSAS GÜDÜM KİTİ -82) (GÜDÜM KİTLERİ VE ÖZEL HAVA MÜHİMMATLARI)

HGK-82 mevcut 500 lb Mk-82 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen güdüm kitidir.

• BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti

• Baglı uçus sırasında yeniden hedef belirleme

• Karıstırmaya dirençli

• Tüm hava kosullarında, gece ve gündüz görev yapabilme

• Görev basına daha az bomba, sorti ve personel

• Maliyet etkin

• Tümleşik ANS/KKS ile hassas vuruş kabiliyeti

• ANS/KKS ile 10m altı, sadece ANS ile 25m altı CEP değeri

• F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon

• MIL-STD 1760 uyumluluğu

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