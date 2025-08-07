Yerli ve milli hamlemiz tedirgin etti: Türkiye planlarını hızlandırdı

Yunan basınında yer alan analizlerde, Türkiye'nin donanmasına yönelik yerli savunma yatırımları dikkatle ele alınıyor. Son olarak HeliPLAT adlı Türk şirketinin, Dearsan tersaneleriyle yürüttüğü iş birliği kapsamında geliştirilen yerli helikopter iniş platformları, Ankara'nın askeri bağımsızlık hedefi doğrultusunda attığı stratejik bir adım olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE VARLIĞINI KALICI HALE GETİRİYOR

Haberde, bu teknolojik altyapının Türkiye'nin deniz gücüne katkı sağlayacağına dikkat çekilirken, özellikle Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz gibi jeopolitik gerginliğin arttığı denizlerde Ankara'nın etkinliğini artırma hedefi vurgulandı. Yunan basını, Türkiye'nin söz konusu bölgelerdeki askeri ve teknik varlığını bu tür yatırımlarla daha da kalıcı hale getirmeye çalıştığına işaret etti.

TÜRKİYE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTIYOR

Platformların uluslararası havacılık standartlarına uygun olarak tasarlandığı, sertifikasyon süreçlerinin yerli uzmanlıkla yürütüldüğü belirtilirken, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığı azaltma niyetine özel vurgu yapıldı.

DENİZ KUVVETLERİ KABİLİYETLERİNİ ARTIRIYOR

Yunan kaynakları, HeliPLAT'ın yalnızca teknik üretim değil, aynı zamanda eğitim, operasyonel destek ve test süreçlerinde de sorumluluk üstlenmesini, Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok boyutlu operasyon kabiliyetlerini artırmaya yönelik bir çaba olarak yorumladı.

ASKERİ GÜCÜN ÖTESİNDE KULLANIM ALANLARI

Ayrıca geliştirilen platformların sadece askeri operasyonlarda değil, arama-kurtarma ve insani yardım görevlerinde de kullanılabileceği ifade edildi. Bu kapsamda Türkiye'nin savunma sanayisinde ihracat potansiyeli taşıyan sistemler geliştirmeye odaklandığı da analizlerde yer aldı.

TÜRKİYE PLANLARINI HIZLANDIRDI

Yunan basınına göre bu adım, Ankara'nın savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefini desteklerken, Türkiye'nin denizlerdeki varlığını genişletmeye yönelik daha büyük ve uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak öne çıkıyor. Özellikle Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin, Türkiye'nin bu bölgelere yönelik planlamalarını hızlandırdığına dikkat çekiliyor.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINA YAKIN MARKAJ

Sonuç olarak, Yunan basını Türkiye'nin yerli üretimle donanmasını modernize etme sürecini, jeopolitik etkileri açısından bölge ülkeleri tarafından yakından izlenmesi gereken bir hamle olarak değerlendiriyor.