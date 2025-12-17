İSTANBUL 14°C / 5°C
Savunma

Yerli ve milli ilk modern makineli tüfek hazır! NATO testlerinden tam not aldı

Türkiye'nin ilk piyade tipi modern makineli tüfeği, kalifiye edilerek seri üretime hazır hale geldi. MKE mühendislerince geliştirilen modern makineli tüfek, 40 farklı NATO standardı testi başarıyla geçerek seri üretim için kalifiye edildi.

17 Aralık 2025 Çarşamba 16:33
Yerli ve milli ilk modern makineli tüfek hazır! NATO testlerinden tam not aldı
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 'Millî Piyade Tüfeği' projesinden edindiği tecrübe ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda yeni silah sistemlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, MKE mühendislerince tamamen yerli ve millî imkanlarla tasarlanıp geliştirilen Türkiye'nin ilk piyade tipi modern makineli tüfeği (MMT), kalifiye edilerek seri üretime hazır hale geldi.

Altında MKE imzası bulunan MMT, toplamda 250 bine varan atış sayısı ve 40 farklı zorlu NATO testini başarıyla geçti. 1 yıldan daha kısa sürede kalifikasyon süreci tamamlanan MMT, 7.62 mm x 51 kalibre NATO standardında mühimmat ile kusursuz bir şekilde atış yapabiliyor.

MEHMETÇİĞİN SAHADA YENİ VURUCU GÜCÜ

Yaklaşık 8 kilogram ağırlığa ve 1000 metre etkili menzile sahip olan MMT, dakikada kesintisiz 750 fişek atım kapasitesiyle de kahraman ordumuzun harp sahasındaki vurucu gücüne güç katacak.

Yüksek ateş gücü ve dayanıklılığı ile öne çıkan MMT, NATO standartlarında üretilen makineli tüfekler arasında muadillerine göre daha hafif olma özelliği ile de dikkat çekiyor.

Gaz piston hareketli ve döner başlı kilitleme mekanizmaya sahip olan MMT, farklı çevre ve zorlu iklim şartlarında etkin şekilde kullanılabiliyor. 6 kademeli ayarlanabilir (teleskobik) dipçik ve ergonomik tasarımı ile Mehmetçiğe konforlu bir kullanım sunan tüfeğin fişekleri de yine MKE'ye bağlı fabrikalarda yerli ve millî imkanlarla üretiliyor.

  • Makine ve Kimya Endüstrisi
  • Millî Piyade Tüfeği
  • yerli ve milli teknoloji
  • savunma sanayii

