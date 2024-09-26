Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi! ASELSAN Aviyonik Sistemleri yoğun ilgi gördü

Savunma alanında dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmalarını sürdüren ASELSAN, ziyaretçilere 14'üncü kez kapısını açan İstanbul AirShow Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı'nda yer aldı.

Fuarda, görev bilgisayarı, akıllı kokpit gösterge sistemleri, TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi, navigasyon sistemleri, Aviyonik Haberleşme Cihazları ziyaretçilerle buluştu.

Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak TULGAR kaska monteli gösterge sistemi ve genel maksat helikopterlerin de kullanılacak kokpit ilgi gördü.