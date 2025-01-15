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Savunma

Yerli ve milli imkanlarla üretildi! Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk teslimatlar yapıldı

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk HGK-84 güdüm kitinin teslim edildiğini bildirdi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
Yerli ve milli imkanlarla üretildi! Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk teslimatlar yapıldı
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ASFAT'tan yapılan açıklamaya göre, 3 Şubat 2023'te imzalanan sözleşmeyle başlayan "HGK-84 Tedariki Projesi" kapsamındaki ilk parti ürünlerin teslimatı tamamlandı.

Proje kapsamındaki nihai montaj, üretim ve testler, Ankara'daki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılan ilk teslimatlar kapsamında kabul testlerindeki atışlarda yüzde 100 başarı kaydedildi.

"HGK-84" GÜDÜM KİTİ

HGK-84 güdüm kiti, mevcut güdümsüz MK-84 genel maksat ve nüfuz edici bombaları, güdüm sistemiyle havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirebiliyor.

15 deniz mili mesafeden atılabilen HGK-84 güdüm kitiyle donatılmış bombalar, 10 metre altında vuruş hassasiyetine sahip olabiliyor.

Lazer arayıcı başlıkla da kullanılabilen HGK-84 güdüm kitleri, bu konfigürasyonda 3 metre altında vuruş hassasiyetiyle de öne çıkıyor.

  • ASFAT
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  • güdüm kitleri

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