Başkan Fuat Tosyalı, Altay tanklarının üretimi hakkında çok önemli bilgiler paylaştı.

Tosyalı, ilk Altay Tanklarının üretimine Arifiye'deki fabrikada başlandığını ve yıl içerisinde de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatın yapılacağını bildirdi.

Tosyalı, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

İlk tanklarımızı Arifiye'deki fabrikamızda üretmeye başladık. Bu yıl Yeni Altay Tankımızı inşallah ordumuza teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar fabrika inşaatımız da son hızla devam ediyor.

YERLİ MOTORLAR İÇİN TARİH VERDİ

Tosyalı, yerli ve milli motorların test süreçlerinin devam ettiğini vurgulayarak, "2027 yılından itibaren yerli ve milli tanklarımıza yerli ve milli motorlarımızı da kullanmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

GÜNDÜZ GÖRÜŞ PERİSKOP SİSTEMLERİ'NİN İLK TESLİMATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz aylarda ALTAY tankları için ASELSAN Sivas'ta üretilen Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatı yapıldı.