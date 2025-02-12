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Savunma

Yerli ve milli olarak üretildi: GÖKDOĞAN'dan büyük başarı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurdu. GÖKDOĞAN'ın başarılı atışını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
Yerli ve milli olarak üretildi: GÖKDOĞAN'dan büyük başarı
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Kacır, sosyal medya hesabından "Gökdoğan"ın atış testine ilişkin görüntü paylaşarak, "Ülkemizin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan, atış testinde hedef uçağı tam isabet vurdu. Kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır paylaşımına, "Kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi" notunu düştü

- "YERLİ VE MİLLİ GÜCÜMÜZÜ PERÇİNLEYEN STRATEJİK BİR ADIM"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de paylaşımında, havadan havaya füze yeteneğinin, hava hakimiyeti ve caydırıcılığın en önemli unsurlarından olduğuna dikkati çekti.

Görgün, "Gökdoğan, bu alandaki yerli ve milli gücümüzü perçinleyen stratejik bir adım. Bu başarıda emeği geçen, başta TÜBİTAK SAGE olmak üzere tüm kurumlarımızı, mühendislerimizi ve sanayimizi tebrik ediyorum. Güçlü AR-GE, güçlü işbirliği, güçlü Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

HABERİN VİDEOSU

  • milli füze
  • atış testi
  • hedef uçağı
  • GÖKDOĞAN

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