İsmail Demir, Twitter hesabından Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi Siper hakkında çok önemli bir paylaşımda bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Savunma sanayiimizden Büyük Taarruz ve Malazgirt'in yıl dönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı. Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER adım adım yükseliyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 kilometreyi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

SİPER Hava Savunma Sistemi ve Özellikleri

SİPER Hava Savunma Sistemi, Türkiye'nin ilk milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemidir. SİPER Füzesi; Roketsan, ASELSAN ve SAGE tarafından geliştirilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan SİPER Projesi ile Türkiye'nin milli imkanlarla 'Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi' geliştirmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda SSB ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı arasında 15 Ocak 2018 tarihinde Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-C (SİPER) sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında her firma, kendi uzmanlık alanı doğrultusunda projeye katkı sağlamaktadır. ASELSAN, SİPER Sistemi için Filo Kontrol Merkezi, Arama Radarı, Atış Kontrol Merkezi, Atış Kontrol Radarı, Haberleşme İstasyonu Aracı, Haberleşme Röle Aracı vb. bileşenlerin geliştirilmesinden sorumludur.

TÜBİTAK-SAGE, SİPER Blok II Füzesi'nin geliştirilmesinden sorumludur. Roketsan, SİPER Blok I Füzesi ile SİPER Blok II Füzesi'nin roket motorunun geliştirilmesi ve füzelerin seri üretiminden sorumludur.

Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER, birden fazla füze seçeneğine sahip olacak şekilde geliştirilmektedir. Sistemde kullanılacak ilk füze olan SİPER Blok I, HİSAR-RF Füzesi üzerinden Roketsan tarafından geliştirilmektedir ve ilk atışlı testleri başarıyla icra edilmiştir. SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecektir. İlerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı angajman yeteneğine de kavuşacağı üzerinde durulmaktadır.

SİPER Hava Savunma Sisteminin Menzili

Yukarıda da vurgulandığı üzere SİPER Sistemi, birden fazla füzeye sahip olacaktır. Roketsan tarafından HİSAR-RF Füzesi üzerinden geliştirilen ve booster motoruna sahip olan SİPER Blok I Füzesi'nin, gelecek yıl kullanıma sunulması planlanmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere RF Arayıcı Başlığa sahip olan SİPER Blok I Füzesi'nin, 70+ kilometre menzile sahip olacağı tahmin edilmektedir.

Sisteme özel olarak geliştirilen esas füze olan SİPER Blok II'nin ise 100+ kilometre menzile ve üstün manevra yeteneklerine sahip olacağı üzerinde durulmaktadır.

SİPER Hava Savunma Sistemi Genel Özellikleri

Hava savunma planlama ve koordinasyon

Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

Birleştirilmiş hava resmi üretimi

Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman

Dost Düşman Tanıma (IFF)

Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

Otomatik teşhis yönetimi

Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu

Füzeler ile çift yönlü iletişim

Telli/telsiz haberleşme

Dik/eğik atış

Zorlu şartlarda görev yapabilme

HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı

Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı

Gömülü simülasyon

Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme

Proje kapsamında geliştirilmekte olan SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi,

-Filo Seviyesi Ekipmanlar

-Filo Kontrol Merkezi

-Arama Radarı

-Batarya Seviyesi Ekipmanlar

-Atış Kontrol Merkezi

-Atış Kontrol Radarı

-Füze Fırlatma Sistemleri

-Füze Taşıma Yükleme Sistemleri

-Tam Atım Füzeler

-Haberleşme Sistemleri

-İstasyon Aracı

-Haberleşme Röle Aracı

-Destek Ekipmanları

-Bakım Onarım Aracı

-Sınıf Tipi Eğitim Simülatöründen oluşmaktadır.

SİPER Sistemi'nde arama radar olarak 'Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi (TEİRS)', angajman radarı olarak ise 'Silah Tespit Radarı' üzerinden geliştirilen bir sistem kullanılacaktır.

Halihazırda SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesinin kritik tasarım aşaması tamamlanmış olup, sistem/alt sistem entegrasyon testlerine başlanmıştır.