Yerli ve milli savunmada hız kesilmiyor: Atışlar gerçekleştirildi!

TUSAŞ, sosyal medya hesabından AKSUNGUR ile ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Silah sistemleri çeşitliliği açısından geniş yelpazeye sahip AKSUNGUR, geçtiğimiz süreçlerde MAM-L, KGK-SİHA-82 ve TEBER-82 gibi mühimmatlar ile atışlar gerçekleştirdi.
Silah sistemleri çeşitliliği açısından geniş yelpazeye sahip #AKSUNGUR, geçtiğimiz süreçlerde MAM-L, KGK-SİHA-82 ve TEBER-82 gibi mühimmatlar ile atışlar gerçekleştirdi. #TUSAŞ pic.twitter.com/lVrIludesV— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) June 15, 2021