Yerli ve milli savunmada hız kesilmiyor: Atışlar gerçekleştirildi!

15 Haziran 2021 Salı 19:16 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 19:16

TUSAŞ, sosyal medya hesabından AKSUNGUR ile ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Silah sistemleri çeşitliliği açısından geniş yelpazeye sahip AKSUNGUR, geçtiğimiz süreçlerde MAM-L, KGK-SİHA-82 ve TEBER-82 gibi mühimmatlar ile atışlar gerçekleştirdi.