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Savunma

Yerli ve milli savunmada hız kesilmiyor: Atışlar gerçekleştirildi!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı (İHA) Aksungur, yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen mühimmatlar ile atışlar gerçekleştirdi.

15 Haziran 2021 Salı 19:16 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 19:16
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TUSAŞ, sosyal medya hesabından AKSUNGUR ile ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Silah sistemleri çeşitliliği açısından geniş yelpazeye sahip AKSUNGUR, geçtiğimiz süreçlerde MAM-L, KGK-SİHA-82 ve TEBER-82 gibi mühimmatlar ile atışlar gerçekleştirdi.

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