28 Aralık 2025 Pazar
  • Yerli ve milli TOLUN-F artık hazır! Sığınak delici füze Bayraktar AKINCI'nın kanatlarından süzüldü
Savunma

Yerli ve milli TOLUN-F artık hazır! Sığınak delici füze Bayraktar AKINCI'nın kanatlarından süzüldü

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'dan, Parçacık Etkili TOLUN-F ve ASAF Tapalı Sığınak Delici TOLUN mühimmatlarının atış testleri gerçekleştirildi. Paylaşılan test görüntülerinde TOLUN-F sığınağın altına gizlenen helikopteri imha etti. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, teste ilişkin yaptığı açıklamada, 'İki milli güç, yeni yeteneklerle sahnede. Boşuna saklama, saklanma' dedi.

HABER MERKEZİ27 Aralık 2025 Cumartesi 23:39 - Güncelleme:
Yerli ve milli TOLUN-F artık hazır! Sığınak delici füze Bayraktar AKINCI'nın kanatlarından süzüldü
BAYKAR'ın resmi sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. Paylaşımda Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen milli sığınak delici ASELSAN TOLUN-F füzesi ile havalandı.

KAAN, KIZILELMA, ANKA III...

AKINCI'dan süzülen füze hedefi tam isabetle vurdu. Yerli ve milli TOLUN-F'nin, F-16 savaş uçakları, beşinci nesil savaş uçağı KAAN, KIZILELMA, ANKA III ve Hürjet platformlarında kullanılabileceği açıklandı.

Analistler, özellikle KAAN, ANKA III ve KIZILELMA'da kullanılacak bu füzenin düşmanın dikkatle korunan bölgelerinde büyük baş ağrısına neden olacağını bildirdi.

"İKİ MİLLİ GÜÇ, YENİ YETENEKLERLE SAHNEDE"

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki milli güç, yeni yeteneklerle sahnede. Boşuna saklama, saklanma... Yeni geliştirdiğimiz milli sert hedef tapalı sığınak delici TOLUN. Yaklaşım sensörlü, parçacık etkili TOLUN F: Çoklu hedeflerde ve geniş alanda yüksek etki... Hava platformlarımızın gücüne güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TOLUN F HAKKINDA

TOLUN F, Çoklu Taşıma Salanı (SADAK 4T) aracılığı ile taşınabilen tümleşik ANS/KKS güdümlü tam atım 250 lb. sınıfı tam atım bir mühimmattır. TOLUN F, SADAK Ailesi çoklu taşıma salanları ile taşınarak uçak başına yüklenebilen mühimmat sayısını artıracak şekilde kullanılabilmekte olup bağımsız bir şekilde de taşınabilmektedir.

Montaj arayüzü farklılığı sebebiyle bağımsız bir şekilde taşınabilen TOLUN F, TOLUN FSI olarak adlandırılmaktadır.

