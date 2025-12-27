Yerli ve milli TOLUN-F artık hazır! Sığınak delici füze Bayraktar AKINCI'nın kanatlarından süzüldü

BAYKAR'ın resmi sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. Paylaşımda Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen milli sığınak delici ASELSAN TOLUN-F füzesi ile havalandı.

Bayraktar #AKINCI ✈️����

Munition Firing Tests ��



✅ TOLUN-F with Fragmentation Warhead

✅ TOLUN with ASAF Fuze



�� Bull's Eye#NationalTechnologyInitiative ������ pic.twitter.com/DW6C2OMeKi — BAYKAR (@BaykarTech) December 27, 2025

AKINCI'dan süzülen füze hedefi tam isabetle vurdu. Yerli ve milli TOLUN-F'nin, F-16 savaş uçakları, beşinci nesil savaş uçağı KAAN, KIZILELMA, ANKA III ve Hürjet platformlarında kullanılabileceği açıklandı.

Analistler, özellikle KAAN, ANKA III ve KIZILELMA'da kullanılacak bu füzenin düşmanın dikkatle korunan bölgelerinde büyük baş ağrısına neden olacağını bildirdi.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki milli güç, yeni yeteneklerle sahnede. Boşuna saklama, saklanma... Yeni geliştirdiğimiz milli sert hedef tapalı sığınak delici TOLUN. Yaklaşım sensörlü, parçacık etkili TOLUN F: Çoklu hedeflerde ve geniş alanda yüksek etki... Hava platformlarımızın gücüne güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TOLUN F HAKKINDA

TOLUN F, Çoklu Taşıma Salanı (SADAK 4T) aracılığı ile taşınabilen tümleşik ANS/KKS güdümlü tam atım 250 lb. sınıfı tam atım bir mühimmattır. TOLUN F, SADAK Ailesi çoklu taşıma salanları ile taşınarak uçak başına yüklenebilen mühimmat sayısını artıracak şekilde kullanılabilmekte olup bağımsız bir şekilde de taşınabilmektedir.

Montaj arayüzü farklılığı sebebiyle bağımsız bir şekilde taşınabilen TOLUN F, TOLUN FSI olarak adlandırılmaktadır.