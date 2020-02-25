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Savunma

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Türk FNSS firmasını üretimi zırhlı muharebe aracı ACV-15 ile Esed rejimine ait Rus T-72 Ana Muharebe Tankı Suriye'de karşı karşıya geldi. Karşılaşma yabancı basında geniş yer buldu ve 'Küçük adam kazandı.' ifadesiyle servis edildi.

25 Şubat 2020 Salı10:48 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:53

Teknolojik anlamda yenilikçi sistemlere sahip olmanın en ilginç ve dikkat çekici örneklerinden biri geçtiğimiz günlerde Suriye’de yaşandı. FNSS firmasını üretimi zırhlı muharebe aracı ACV-15 ile Esed rejimine ait Rus menşeili T-72 Ana Muharebe Tankı muharebe sahasında karşı karşıya geldi. 15 tonluk zırhlı araç ile muharebenin ana silahı tankın arasındaki mücadelede sonucu atış gücü ve zırh kalınlığının belirlemesi beklenirken sahip olunan diğer yetenekler farklı bir sonuca yol verdi. Bu durum bölgede bulunan bir insansız hava platformundan izlendi. Alman Bild Dergisinde yazan gazeteci Julian Röpcke bu karşılaşmayı sosyal medya hesabından “ACV-15 ile T-72’nin dansı. Küçük adam kazanıyor” ifadesiyle yansıttı.

Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA-15); 350/400 BG dizel motor ve otomatik transmisyonlu güç paketi sayesinde ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip, 13-15 ton sınıfında, amfibi, paletli zırhlı araçlara verilen genel addır. Bu araçların İngilizce karşılığı da Armoured Combat Vehicle ACV-15 olarak geçmektedir.

T-72 (УРАЛ), üretimine 1970 yılında başlanan ikinci nesil bir Sovyet Birliği ana muharebe tankıdır. T-64A tankıyla paralel tasarım özellikleri taşıyan Obyekt-172 prototipinden tasarlanmıştır. İlk kez 1973'te hizmete girdi.

Bu tank harp sahasında ilk defa 1982 İsrail-Suriye Savaşı'nda kullanıldı ve 125 mm'lik topu sayesinde İsrail tanklarına karşı etkili oldu

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