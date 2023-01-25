Yeryüzünün en büyüklerinden! Türkler üretti: ABD'de sıraya girdiler

2023 yılına görkemli bir giriş yapan CANiK, SHOT Show'un yıldızı oldu. Dört gün süren fuarda yoğun bir görüşme trafiği gerçekleşti.

CANiK, distribütörler ve markalar ile önemli anlaşmalara imza attı. Dünyanın dört bir yanından temsilcilerle buluştuklarını belirten CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, "2023 yılı ihracatlarına Las Vegas'ta start verdik. 70'e yakın ülkeden ziyaretçilerimiz, yeni ürünlerimizi heyecanla beklediklerini belirterek sipariş için sıraya girdiler. Fuar süresince 20 bin adedin üstünde sipariş için satış anlaşması imzalandı. Haziran'da Güney Florida'daki yeni üretim tesisimizin devreye girmesiyle birlikte ABD'deki konumumuzu daha da güçlendirecek, çevre pazarlardan elde ettiğimiz satış payını katlayarak yola aynı hızla devam edeceğiz" dedi.

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, 2023 yılının ilk şovunu Las Vegas'ta yaptı. 17-20 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta bulunan Venedik Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 45'incisi düzenlenen ve ateşli silah endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren SHOT Show'da CANiK standı, ziyaretçilerin göz bebeği oldu. Atıcılık, avcılık ve aksesuarları alanında dünyanın en kapsamlı, en büyük ve en prestijli buluşması olan fuarda CANiK, Türk savunma sanayinin büyük dönüşümünün temsilciliğini başarıyla üstlendi. Fuarda 12 ayrı anlaşma imzalandı. Sadece fuarın ilk 2 gününde 15 bin, toplamda 20 bin adedin üstünde ürün satışı gerçekleşti. Dünyanın en büyük distribütörlerinin katıldığı fuarın en kalabalık noktası CANiK standı oldu.

YERYÜZÜNÜN EN BÜYÜKLERİNDEN! TÜRKLER ÜRETTİ: ABD'DE SIRAYA GİRDİLER

SHOT Show sonrası değerlendirmelerde bulunan CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, "Yeryüzünün en büyük 6'ncı hafif silah üretici firması olarak gücümüze güç katmaya, başarılarımızı katlamaya devam ediyoruz. 2022 yılında yoğun bir fuar trafiği gerçekleştirdik. Türkiye sınırlarını aşarak dünyanın dört kıtasını turladık ve geldiğimiz noktada üretiminin yüzde 95'ini dünyanın 69 ülkesine ihraç eden global bir marka haline geldik. 2008 yılından bu yana her sene katılım gösterdiğimiz SHOT Show'da bu yıl çok daha büyük bir ilgi ve övgüyle karşılaşmak bizi ayrıca gururlandırdı. 70'e yakın ülkeden ziyaretçilerimiz, yeni ürünlerimizi heyecanla beklediklerini belirterek sipariş için sıraya girdiler. Lansmanları gerçekleşen METE MC9 ile SFx RIVAL-S tabancalarımız tahminimizin çok üstünde bir ilgi ile karşılaştı. Haziran'da Güney Florida'daki yeni üretim tesisimizin devreye girmesiyle birlikte ABD'deki konumumuzu daha da güçlendirecek, çevre pazarlardan elde ettiğimiz satış payını katlayarak, yolumuza aynı hızla devam edeceğiz" diye konuştu.

CANİK, ABD'DE EN ÇOK TANINAN TÜRK MARKASI

CANiK'in Güney Florida'da bulunan West Palm Beach'teki fabrika inşaatı Nisan 2022'de başladı. CANiK USA tesisinin Haziran ayında üretime ve ürün teslimatlarına başlaması planlanıyor. CANiK, SHOT Show'un gerçekleştiği ABD pazarına tabanca ihraç eden firmalar arasında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. CANiK ABD'deki marka bilinirliğinde de üst sıralarda bulunuyor. Yapılan anketlere göre, CANiK ABD vatandaşlarının bildikleri ilk 3 Türk markasından biri konumunda yer alıyor.