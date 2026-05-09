  • YILDIRIMHAN vatandaşların gözdesi oldu: SAHA 2026'ya yoğun ilgi
Savunma

YILDIRIMHAN vatandaşların gözdesi oldu: SAHA 2026'ya yoğun ilgi

SAHA 2026'da sergilenen yerli ve milli ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7'den 70'e herkes ürünlerle fotoğraf çektirdi, YILDIRIMHAN fuarın gözdesi oldu. Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN'ı görünce çok heyecanlandığını dile getiren Huriye Kaba, 'Ben çok görkemli buldum. Çok büyük bir füze. Ülkem adına çok gurur verici. Çok heyecanlandım girerken tüylerim diken diken oldu. Yapan bütün mühendislerin ellerine, emeklerine sağlık' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 5'inci gününde devam ediyor.

Birçok yerli ve milli ürünün sergilendiği fuar bugün halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi, fotoğraflar çektirdi. Fuarda ürünlerin maketleri de dikkat çekti. 7'den 70'e herkes maketlerin yanında fotoğraf çektirdi.

"GURUR DUYORUZ. ALLAH BUNLARIN DEVAMINI NASİP ETSİN"

Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN'ı görünce çok heyecanlandığını dile getiren Huriye Kaba ise, "Ben çok görkemli buldum. Çok büyük bir füze. Ülkem adına çok gurur verici. Çok heyecanlandım girerken tüylerim diken diken oldu. Yapan bütün mühendislerin ellerine, emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

  • saha
  • yıldırımhan
  • yerli ve milli
  • savunma sanayisi

