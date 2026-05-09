YILDIRIMHAN'ın menzili bile şaşırmalarına yetti: Türkiye devler ligine yükseliyor

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli füzesi YILDIRIMHAN, 5 Mayıs'ta düzenlenen SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk kez görücüye çıktı. Türkiye'nin yeni nesil teknolojisi; İsrail, ABD ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkede geniş yankı uyandırdı.

YILDIRIMHAN İLE TÜRKİYE SINIRLI SAYIDAKİ ÜLKELER ARASINA GİRDİ

Menzilinin 6 bin kilometre olduğu tahmin edilen Türkiye'nin kıtalararası YILDIRIMHAN şimdi de İngiltere merkezli Financial Times gazetesine gündeme geldi. YILDIRIMHAN'a geniş bir yer ayıran İngiliz basını, sistemin tanıtımını ve Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktanın altını özellikle çizdi.

Haberde YILDIRIMHAN'ın özelikle menziline dikkat çekilen haberde, söz konusu sistemin 3 bin kilogramlık harp başlığı taşıyabildiği ve yüksek hız kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılı ilerleyişine değinen Financial Times, "YILDIRIMHAN ile Türkiye, bu silaha sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdiğini" yazdı.

"EN BÜYÜK 11'İNCİ SİLAH İHRACATÇISI" İTİRAFI

Türkiye'nin son yıllarda İHA, SİHA, deniz platformları ve füze sistemleri alanında güçlü bir üretim altyapısı oluşturduğuna dikkati çeken İngiliz basını, "Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisi, ülkeyi dünyanın en büyük 11'inci silah ihracatçısı haline getirdi." ifadelerini kullandı. Haberin devamında Türk savunma şirketlerinin küresel savunma arenasında giderek güçlenen konumu ve uluslararası projelerdeki kritik rolleri vurgulandı. Özellikle BAYKAR imzalı İHA'lar ve Avrupa'yla geliştirilen ortaklıklar, Türkiye'nin savunma alanındaki küresel yükselişinin en dikkat çekici örnekleri arasında gösterildi.

"TÜRKİYE SAVUNMADA HIZ KESMİYOR"

ROKETSAN'ın geliştirdiği TAYFUN füzesine de değinen İngiliz basını, Türkiye'nin bu mevcut en uzun menzilli füzesinin testlerde yaklaşık 600 kilometre menzile ulaştığı anımsattı. Haberin son kısmında ise Türkiye'nin füze teknolojilerinde son yıllarda "hız kesmeden ilerleme kaydettiğini" ortaya koyduğu belirtildi.

YILDIRIMHAN'IN ÖZELLİKLERİ

Hipersonik füze olma özelliği taşıyan "YILDIRIMHAN" mach 9 ile 25 arasında değişen hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde, mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyeti bulunuyor.

Yakıt olarak sıvı nitrojen tetroksit kullanan füze, 4 roket motoru ile tahrik ediliyor.

Modern harp doktrinleri çerçevesinde kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşıyan sistem, yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonuyla hedef bölgeye erişim sağlayarak karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkanlarını kısıtlıyor.

"YILDIRIMHAN" sahip olduğu sıvı roket yakıtı ile taşıdığı 3 bin kilogramlık patlayıcı miktarıyla benzerlerinden ayrışıyor.

Mısır'da Yıldırımhan sevinci

YILDIRIMHAN vatandaşların gözdesi oldu: SAHA 2026'ya yoğun ilgi

İsrail'den 'buzdağının görünen kısmı' itirafı! Türkiye'nin başarısına boyun eğdiler: Sessizce üretmişler