Yıllar sonra ilk atom bombası! W93'e 14 milyar dolar bütçe aranıyor

star.com.tr 31 Temmuz 2020 Cuma 10:56 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 10:56

Onlarca yıldır yeni nükleer savaş başlığı üretmeyen ABD, uzun zaman sonra yeni bir tasarım olacak W93'ün 2030'ların sonunda envantere girmesini planlıyordu. Ancak, programın bütçesi için finansman arayışı devam ediyor.



Programın tam maliyetinin en az 14 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Yasama Komitesi, bu ay Donald Trump'ın 2021 mali yılında savaş başlığı Mark 7 reentrynin ilk çalışmalarına başlanması için finansman talebi olan 53 milyon dolarlık talebi engelledi. Ancak, bu karar henüz Senato'da tartışılmadı.

Roll Call gazetesinde Çarşamba günü (dün) yer alan bir haberde, program kapsamında yasa koyucular için bir bütçe raporu yayınladığını bildirdi.

Rapora göre, belge bu bahar Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi tarafından Kongreye gönderildi.

Raporda, 'W93 operasyonel etkinliği artıracak ve mevcut güçte bulunan çeşitli riskleri azaltacaktır' ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Hava Kuvvetleri bombardıman uçaklarına güvenmenin riskli olduğunu, ancak Denizden Fırlatılan Balistik Füzeler'in, daha fazla güven sağladığı belirtildi.

ABD Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde şu anda 1.900 nükleer silah bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 1.500'ü W76 (alt versiyonları), yaklaşık 400 W88'dir.

Teknik rapor ayrıca, Donanma'nın daha güçlü bir üçüncü seçeneğe sahip olması gerektiğini, bunun envanterdeki 2 füze çeşidinde görülebilecek bir aksaklığı tamamlayacağını söylüyor.

Bir NNSA sözcüsü, Role Call'a yaptığı açıklamada, önemli teknik sorunların ortaya çıkma olasılığını en aza indirmek için çalıştıklarını ancak, W76'ya olan bağımlılık nedeniyle, ihtiyatlılık ve risk azaltma sürecini iyi planlamaları gerektiğini belirtti.

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