Yolsuzluk skandalı ülkede gündem oldu! Körfez'de Eurofighter Typhoon krizi

star.com.tr 27 Ocak 2022 Perşembe 11:56 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:25

Kuveyt hükümeti daha önce, uçağın makul olmayan bir şekilde şişirilmiş bir fiyatla alınmasına ilişkin, bir soruşturma emri verdi.

Kuveyt'in Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, 24 Ocak'ta ordudaki bir tümgeneral ve bir albayın kamu fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla yargılanacağını söyledi.

Kuveytli yetkililer, hükümet dairelerinde yolsuzluk ve mali anormalliklere karşı artan kamuoyu öfkesi karşısında hesap verebilirliği artırma çabalarını hızlandırıyor.

Nisan 2016'da Kuveyt, MBDA Storm Shadow, Brimstone ve diğer havadan karaya silahlarla donatılacak 28 Eurofighter Typhoon (Tranche 3A) için Avrupalı şirketlerden oluşan bir konsorsiyumdan 8.7 milyar dolarlık bir siparişi onaylamıştı.

Kuveyt Hava Kuvvetleri geçen ay ilk iki uçağı teslim aldı. Göreve başlama töreni Torino kenti yakınlarındaki Caselle hava üssünde gerçekleşti. Uçağın fahiş fiyatı, Orta Doğu'daki benzer satın almaların nispeten daha az maliyetli olması nedeniyle soruları gündeme getirdi.

Örneğin Katar, 24 uçak için tahmini 6,9 milyar dolar ödedi ve teslimatlar gelecek yıl başlayacak. Suudi Arabistan 72 Typhoon için tahmini 6 milyar dolar ödedi, ancak jetler bir önceki nesildendi. On yıl sonra krallık, İngiliz hükümetiyle 48 uçak daha satın almak için tekrar 5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.

EUROFİGHTER TYPHOON YOLSUZLUK SKANDALI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ



Ülkenin devlet haber akansı KUNA'nın bildirdiğine göre, Kuveyt Yolsuzlukla Mücadele Kurumu anlaşmayı araştırdı ve ordu subaylarının "üreticiye ana sözleşmede kararlaştırılan toplam değeri aşan şişirilmiş faturalar düzenleyerek kamu maliyesine ciddi zarar verdiklerini" tespit etti. .

Haberde, alımın savunma ve maliye bakanlıklarındaki ilgili makamlardan izin alınmadan çeşitli belgelerin düzenlendiği bildirildi.

Yetkililer, kanıt toplama ve inceleme girişimlerinin devam edeceğini belirtirken, fonların zimmete geçirilmesiyle ilgili bilgi edinmelerine yardımcı olduğu için isimsiz bir ihbarcıya övgüde bulundu.

EUROFİGHTER TYPHOON ÜRETİCİSİ LEONARDO'DAN AÇIKLAMA



Kuveyt için uçak üretiminden sorumlu İtalyan savunma şirketi Leonardo, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kuveyt Eurofighter programına ilişkin bir adli soruşturmanın konusu olmadığını ve 28 avcı uçağı sağlama anlaşmasının planlandığı gibi gittiğini belirtti.

25 Ocak'ın başlarında, Leonardo hisseleri %8'e kadar düşerek bir önceki seanstaki kayıpları artırdı ve tüccarlar düşüşü Kuveyt anlaşmasına yönelik bir soruşturmaya bağladı. Leonardo, Kuveyt ile ilişkisinin "her zaman maksimum şeffaflık ve tam adalet ilkelerine dayandığını" ve her işlemin titiz bir incelemeye tabi olduğunu belirtti.

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