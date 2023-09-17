Yunan basını Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' GÖZDE'yi konuşuyor

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısı başta Yunanistan olmak üzere dünyanın oldukça ilgisini çekmekte. Yunanistan ise diğer ülkelerden bağımsız olarak Türkiye'deki gelişmeleri çok daha yakından takip ediyor.

Yunan basınında bugünkü gündem ASELSAN tarafından üretilen GÖZDE güdüm kitleri oldu. Sabah'ın haberine göre, Pentapostagma, GÖZDE'den bahsettiği haberinde "Türk savunma sanayii, yaşadığı yıkıcı depremlere rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) silah sistem aracı ve mühimmatı sağlamaya devam ederek TSK'nın muharebe gücü ve kabiliyetini güçlendiriyor" dedi.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖZDE güdüm kitinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği ifade edilerek Türk basınındaki haberlere göre geçtiğimiz günlerde TOLUN mühimmatının ilk ihracatının gerçekleştirilmesinin ardından yeni bir başarıya imza atıldığı söylendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyet gösterdiği alanda sivilllerin zarar görmesini önlemeyi her daim ön planda tuttuğunu ifade eden gazete, bu durumun GÖZDE güdüm kiti ile bir üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti.

GÖZDE'nin Mk-82 bombasında harp başlığı olarak kullanıldığın ifade eden gazete, GPS/INS navigasyon sistemi ve lazer arayıcı başlığı sayesinde 3 metreye kadar hassas vuruş kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

Gazete, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ihtiyaç duyulan her türlü mühimmatın geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

Aynı zamanda GÖZDE'nin Bayraktar Akıncı (TİHA) tarafından geliştirilen AKINCI TİHA'lara da entegrasyon çalışmalarının devam ettiğinden bahsedildi.

Pentapostagma'ya göre GÖZDE ile Akıncı TİHA'ların isabetliliği artırılmaya çalışılıyor. Nitekim GÖZDE sistemi 'akıllı' hale getiriyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. GÖZDE, Türk SİHA'larının yeni pençesi olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN bünyesinde ve TÜBİTAK-SAGE işbirliği ile geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti'nin ilk teslimatı gerçekleştirildi. F-16 savaş uçakları için tasarlanan GÖZDE'nin Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)'na entegrasyon çalışmaları başarıyla sürdürülüyor.

Görev yaptığı coğrafyalarda her daim sivillerin zarar görmemesini önceliği olarak belirleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassas vuruş kabiliyeti, GÖZDE Güdüm Kiti ile daha üst seviyeye çıkarılmış oldu.

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk savunma sanayii sektörü, ihtiyaç duyulan her türlü mühimmatın geliştirilmesi yönünde çalışmalarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren mühimmatların, özellikle 'Combat Proven' statüsüne ulaştıktan sonra ihracat arenasında da boy gösterdiği gözlemleniyor.

Türkiye son 8 yıllık dönemde, özellikle SİHA ihracatlarının da etkisiyle 40'tan fazla ülkeye mühimmat ihracat etme başarısı gösterdi.