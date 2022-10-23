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Savunma

Yunan basınında 'TAYFUN' paniği! Türkiye'nin başarısı yine ses getirdi

Başarısıyla dünyada adından çokça söz ettiren Türkiye, savunma sanayisinde gelişmeyi südrüyor. Türkiye'nin en son ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füzesi TAYFUN, Yunanistan basınında paniğe neden oldu. Türk savunma sanayisinin hızla geliştiği yazan manşetlerde 'Yunanistan'ın tamamı TAYFUN füzesinin menzilinde' ifadesi yer aldı.

TRT Haber23 Ekim 2022 Pazar 02:52 - Güncelleme:
Yunan basınında 'TAYFUN' paniği! Türkiye'nin başarısı yine ses getirdi
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Türkiye, savunma sanayiinde yerli üretimleriyle çıtayı her geçen gün daha yukarı taşıyor. Savunma sanayiindeki son gelişme TAYFUN füzesi Yunanistan'da endişeyle takip ediliyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen kısa menzilli balistik füze TAYFUN, Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu. Yunan basınında tüm Yunanistan'ın Tayfun füzesinin menzilinde olduğu yorumu yapıldı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ HIZLA GELİŞİYOR

'Ta Nea' gazetesine değerlendirmede bulunan analistler, Yunanistan'ın aksine, Türk savunma sanayiinin hızla geliştiğine işaret etti. 'To Vima' gazetesi de TAYFUN'un menziline vurgu yaptı.

KARADENİZ SEMALARINDA GERÇEKLEŞTİ

Skai televizyonu, 'Türkiye Karadeniz üstünde balistik füze fırlattı' ifadesiyle verdiği haberde, Tayfun'un 561 kilometre mesafe kat ettiğine dikkati çekti.

Kathimerini gazetesi, 'Türkiye bir balistik füze test etti' başlığını atarak, denemenin Karadeniz semalarında gerçekleştiğini vurguladı.

BAKAN VARANK: TAYFUN FÜZESİ ATİNA'YI KORKUTMUŞ OLABİLİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir canlı yayın programında yerli ve milli füze TAYFUN'a ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

TAYFUN'un 500 km'nin üzerinde menzili olan bir füze olduğunu belirten Bakan Varank, "Burada balistik bir füzeden bahsediyoruz. ROKETSAN firmamız tamamen kendi AR-GE'si ile geliştirip, kendi teknolojisiyle ürettiği bir füzeden bahsediyoruz. Menzili Atina'yı korkutmuş olabilir. Şunu açıkça söylememiz lazım. Biz zaten bundan önce 300 km'nin üzerinde bir menzile sahip seyir füzelerini üretmiştik" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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