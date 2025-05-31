Türkiye'nin kara, hava ve denizlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya koyduğu milli silahlanma hamleleri dünyada ses getirmeye devam ediyor. Savunma sanayi alanında ortaya konulan çalışmaları yakından takip eden Yunan basınında ise Yunanlıları tedirgin eden bir haber yer aldı.

Türkiye'nin, 18. Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı'nı bir platform olarak kullanarak, AB'ye yönelik açılımını hızlandırdığı ifade edilen haberde, Ankara'nın hızla silahlanma içerisinde olduğu vurgulandı.

YÜZDE 65 ARTTI

Türkiye'nin savunma sektörünün 3 bin 500 firmada 100 bini aşkın kişiye istihdam sağladığını bildiren Yunan basını, ihracatın ise 2024'e kadar yüzde 65 arttığını bildirdi.

Avrupa Birliği'nin yeni savunma finansmanı aracı Avrupa Güvenlik Eylemi'ne (SAFE) Türkiye'nin dahil edilmesinin korkusunu yaşana Yunanistan, Ankara ile Brüksel'in bu yolla bağlarının derinleşeceğini dile getirdi.

Ayrıca Türkiye'nin küresel İHA (İnsansız Hava Aracı) pazarının yüzde 65'ine sahip olduğu, insansız kara ve deniz sistemleri konusunda da büyük ilerleme kaydettiği aktarıldı.

NATO PANİĞİ

Türkiye'nin Avrupa savunmasındaki uzun süredir devam eden rolünün Türk yetkililerce sürekli olarak Avrupalı liderlere belirtildiği ifade edilen haberde, Türk yapımı sistemlerin 75'inin NATO tarafından kullanıldığı, A400M uçağı gibi ortak Avrupa projeleri ve Türkiye'nin 2026 NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmasının bu alanda önemli bir kilometre taşını temsil ettiği belirtildi.

DÜNYADA AZ SAYIDA ÜLKE BU KABİLİYETE SAHİP

Haberde ayrıca, Türkiye'nin denizlerde çalışmalarına önemli alan ayırdığı ifade edilerek, Türkiye'nin milli MİLDEN sınıfı denizaltıların teslimatının ardından nükleer güçle çalışan denizaltılar inşa etme planı olduğunun altı çizildi. Yunan basını Türkiye'nin bu kabiliyete sahip yedinci ülke olmayı hedeflediğini aktardı.

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