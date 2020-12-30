30 Aralık 2020 Çarşamba 13:11 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 13:16

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için başlatılan "324 milimetre Torpido Geliştirilmesi Projesi (ORKA)" Yunan medyasında yankı uyandırdı.

"AMERİKAN TORPİDOLARININ YERİNİ ALACAK"

Haberde, "Türk Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Donanması'na ait Amerikan torpidolarının "yerini alacak" yeni bir torpido yapımına ve üretimine devam etmeyi planladığını açıkladı" ifadeleri yer aldı. ORKA projesiyle ABD'ye bağımlılığın sona ereceğini belirten Yunan medyası, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sözlerine yer verdi.

ORKA, YERLİ VE MİLLİ OLARAK GELİŞTİRİLECEK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan ve envanterine alınabilecek su üstü platformlar ile deniz hava araçlarından denizaltılara karşı kullanılacak ORKA torpido silah sistemi, yerli ve milli olarak geliştirilecek.

ORKA'NIN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

Hassas güdüm, navigasyon, gelişmiş arama ve hücum kabiliyetlerine sahip olacak ORKA, aldatma ve karıştırmaya karşı direnciyle hedef üstünde yüksek etkinlik sağlayacak.

DEMİR: ORKA, BİZİ BU ALANDA DIŞARI BAĞIMLI OLMAKTAN KURTARACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'savunma sanayisinde iki misli daha hızlı çalışacağız' sözünü esas alarak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Artık durma zamanı değil, geçen her gün değerli. Güvenlik güçlerimizin bir ihtiyacı olduğunda onu dışarıdan almak yerine, kendimizin temin etmesi gerekiyor. Onun için her projede olduğu gibi bunda da projeyi yürütecek firmalarımız süreyi hızlandıracaklardır. ORKA, bizi bu alanda dışarı bağımlı olmaktan da kurtaracaktır." ifadelerini kullandı.