Star.com.tr 22 Kasım 2020 Pazar 09:40 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 09:45

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerileme dikkat çeken Yunan medyası, Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alıp almayacağını gündeme taşıdı. Su-35 savaş uçağının F-35'ten pek farkının olmadığını belirten Yunan medyası, "Türkler Su-35'leri alırsa ellerinde neredeyse F-35'e eşdeğer bir uçak olacak" değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin sahip olduğu S-400'lerin F-35 savaş uçaklarını tespit edebildiğine vurgu yapan Yunan medyası, havada karşılaşmaları durumunda F-35’lerin Su-35 karşısında zayıf kalacağını yazdı.

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