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Savunma

Yunan medyası: Türkler Su-35'leri alırsa ellerinde neredeyse F-35'e eşdeğer bir uçak olacak

'Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur?' sorusuna cevap arayan Yunan medyası 'Türkler Su-35'leri alırsa ellerinde neredeyse F-35'e eşdeğer bir uçak olacak' değerlendirmesinde bulundu.

Star.com.tr22 Kasım 2020 Pazar 09:40 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 09:45
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Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerileme dikkat çeken Yunan medyası, Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alıp almayacağını gündeme taşıdı. Su-35 savaş uçağının F-35'ten pek farkının olmadığını belirten Yunan medyası, "Türkler Su-35'leri alırsa ellerinde neredeyse F-35'e eşdeğer bir uçak olacak" değerlendirmesinde bulundu.

 Türkiye'nin sahip olduğu S-400'lerin F-35 savaş uçaklarını tespit edebildiğine vurgu yapan Yunan medyası, havada karşılaşmaları durumunda F-35’lerin Su-35 karşısında zayıf kalacağını yazdı.

Star.com.tr

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