Yunanistan çaresizliğini ilan etti! Türkiye yeni Eurofighter hamlesi ile bir taşla iki kuş vuracak

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Birleşik Krallık, Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarında yerli füzeler kullanmasına izin vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Söz konusu kararı değerlendiren Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi, Ankara'ya gelecekteki Eurofighter uçaklarını yerli silahlarla donatma izni verilmesinin, bu jetleri kullanan yabancı ülkelere yerli ekipman ihraç etmesine de olanak sağlayacağını bildirdi.

TÜRKİYE İLE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Habere göre, Ankara ve Londra şu anda Eurofighter Typhoon platformuyla ilgili işbirliği anlaşmasının bazı şartları üzerinde görüşmeler yürütüyor. Haberde, anlaşmanın, Türk Hava Kuvvetlerine 20 adet Eurofighter jetinin satışını kapsadığı ve bu uçakların ilk teslimatının 2030 yılında yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Londra'nın Türkiye'nin füze talebini kabul edeceği, böylece Ankara'ya Avrupa'nın 4. nesil savaş uçağı için ekipman ihraç ederek kar elde etmesinin yolu açılacağı dile getirildi.

GÖKDOĞAN FÜZESİ EUROFİGHTER'IN KANATLARINDAN SÜZÜLECEK

Türkiye'nin füze talebi sonrası şekillenecek senaryoyu değerlendiren Yunan basını, Ankara'nın şu anda gelecekteki savaş uçaklarına monte edilebilecek çeşitli silahları yerli olarak ürettiğini bildirdi.

Bu noktada 65 kilometre menzile sahip Türk yapımı Gökdoğan hava-hava füzesinin Eurofighter jetlerinde kullanılabileceği ve Türkiye'nin, bu mühimmatın menzilini 100 kilometreyi aşacak şekilde uzatılmış bir versiyonunu geliştirmekte olduğu dile getirildi. Dolayısıyla, Gökdoğan füzesinin, Türk Eurofighter uçaklarının yerli cephaneliği için favori bir hedef konumunda olduğu vurgulandı.

İKİNCİ FÜZE GÖKHAN

Diğer füzenin ise 2021'den beri geliştirilmekte olan Gökhan füzesi olduğu, bu mühimmatın, görüş menzili ötesi (BVR) havadan havaya füze olarak, yani Fransız Meteor füzesinin Türk muadili olarak tasarlandığının altı çizildi.

Gökhan füzesine rağmen, Türk Eurofighter uçaklarının, azami 200 kilometre mesafedeki hedefleri vurabilen Fransız yapımı uzun menzilli havadan havaya füze Meteor ile donatmasının muhtemel olduğu aktarıldı.