İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9317
  • EURO
    50,6151
  • ALTIN
    6246.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Yunanistan çaresizliğini ilan etti! Türkiye yeni Eurofighter hamlesi ile bir taşla iki kuş vuracak
Savunma

Yunanistan çaresizliğini ilan etti! Türkiye yeni Eurofighter hamlesi ile bir taşla iki kuş vuracak

Türkiye ile İngiltere arasında 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımını kapsayan anlaşma Yunanistan'da ses getirmeye devam ediyor. Yunan medyası söz konusu anlaşmanın ardından Türkiye'nin bir adım daha ileri gittiğini ifade ederek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu jetleri yerli ve milli füzelerle donatacağını bildirdi. Gökdoğan ve Gökhan füzelerine vurgu yapılan haberde ayrıca, Ankara'nın yerli füzelerle dışa bağımlı olmadan elindeki uçakların ölümcül yeteneğini artırabileceği ve bu füzeleri Avrupa başta olmak üzere Eurofighter jeti kullanan çeşitli ülkelerin ordularına satabileceği aktarıldı.

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 22:50 - Güncelleme:
Yunanistan çaresizliğini ilan etti! Türkiye yeni Eurofighter hamlesi ile bir taşla iki kuş vuracak
ABONE OL

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Birleşik Krallık, Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarında yerli füzeler kullanmasına izin vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Söz konusu kararı değerlendiren Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi, Ankara'ya gelecekteki Eurofighter uçaklarını yerli silahlarla donatma izni verilmesinin, bu jetleri kullanan yabancı ülkelere yerli ekipman ihraç etmesine de olanak sağlayacağını bildirdi.

TÜRKİYE İLE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Habere göre, Ankara ve Londra şu anda Eurofighter Typhoon platformuyla ilgili işbirliği anlaşmasının bazı şartları üzerinde görüşmeler yürütüyor. Haberde, anlaşmanın, Türk Hava Kuvvetlerine 20 adet Eurofighter jetinin satışını kapsadığı ve bu uçakların ilk teslimatının 2030 yılında yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Londra'nın Türkiye'nin füze talebini kabul edeceği, böylece Ankara'ya Avrupa'nın 4. nesil savaş uçağı için ekipman ihraç ederek kar elde etmesinin yolu açılacağı dile getirildi.

GÖKDOĞAN FÜZESİ EUROFİGHTER'IN KANATLARINDAN SÜZÜLECEK

Türkiye'nin füze talebi sonrası şekillenecek senaryoyu değerlendiren Yunan basını, Ankara'nın şu anda gelecekteki savaş uçaklarına monte edilebilecek çeşitli silahları yerli olarak ürettiğini bildirdi.

Bu noktada 65 kilometre menzile sahip Türk yapımı Gökdoğan hava-hava füzesinin Eurofighter jetlerinde kullanılabileceği ve Türkiye'nin, bu mühimmatın menzilini 100 kilometreyi aşacak şekilde uzatılmış bir versiyonunu geliştirmekte olduğu dile getirildi. Dolayısıyla, Gökdoğan füzesinin, Türk Eurofighter uçaklarının yerli cephaneliği için favori bir hedef konumunda olduğu vurgulandı.

İKİNCİ FÜZE GÖKHAN

Diğer füzenin ise 2021'den beri geliştirilmekte olan Gökhan füzesi olduğu, bu mühimmatın, görüş menzili ötesi (BVR) havadan havaya füze olarak, yani Fransız Meteor füzesinin Türk muadili olarak tasarlandığının altı çizildi.

Gökhan füzesine rağmen, Türk Eurofighter uçaklarının, azami 200 kilometre mesafedeki hedefleri vurabilen Fransız yapımı uzun menzilli havadan havaya füze Meteor ile donatmasının muhtemel olduğu aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dönerciye daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.