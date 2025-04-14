Yunanistan, Fransa'dan ''Exocet'' tipi gemisavar füze almaya hazırlanıyor

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, yaptıkları görüşmede savunma işbirliği, yeni silah sistemleri temini ve savunma sanayisinde birlikte üretim gibi konuları ele aldı.

Görüşmede, Yunanistan Silahlanma ve Yatırım Genel Müdürlüğü ile Fransa ortaklı füze sistemi üreticisi MBDA firması arasında Exocet tipi 16 gemisavar füze satışı için anlaşmaya varıldı.

Lecornu, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, dünyanın endişe verici gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçtiğini kaydetti.

Bugünkü görüşmenin sadece silah satışına indirgenemeyeceğini ifade eden Lecornu, görüşmenin temelini deniz güvenliğinin oluşturduğunu belirtti.

Uzun zamandır deniz yolu güvenliğinin ilk kez bu denli istikrarsızlık ve güvensizlik sorunu yaşadığını dile getiren Lecornu, deniz yolu güvenliğinin sağlanması için tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

Lecornu, öte yandan Fransa'nın, Belharra sınıfı fırkateynlerin, Yunanistan'ın üretimde yüzde 40'ın üzerinde pay sahibi olması kaydıyla bu ülkede üretilmesine ilişkin önerisi olduğunu aktardı.

Bakan Dendias da Fransa'nın, Yunanistan'ın savunmasına verdiği önemden emin olduğunu belirterek "Yunanistan tehdit etmemektedir ancak tehdit altındadır. Avrupa savunma işbirliğini ve Avrupa savunma sanayisini konuştuk." dedi.

Avrupa Birliği (AB) olarak savunma alanında üçüncü ülkelere bağlılığın azaltılmasına ilişkin yapılacak planlamada Fransa'nın alabileceği rolü Yunanistan'ın değerli bulduğunu kaydeden Dendias, uluslararası hukuka uymayan ülkelere bu kapsamda mesafeli yaklaşılması gerektiğini savundu.