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Savunma

Yunanistan yine AB'ye ağladı! 'Türkiye'nin silahlanmasına son verin'

Türkiye'nin savunma sanayiinde çığır açan atağı, komşu Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Her fırsatta Türkiye'ye yaptırım çağrısı yapan Yunanistan, yine AB'ye ağladı. Değişim Hareketi Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekilli Nikos Androulakis, başta Almanya ve İspanya olmak üzere AB ülkelerine, 'Türkiye ile 'savunma alanındaki iş birliğinize son verin' çağrısı yaptı.

star.com.tr6 Ocak 2022 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:34
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Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki gelişmelerini yakından takip eden Yunanistan, bir silahlanma yarışına girmiş durumda. Son birkaç ayda, milyarlarca avroluk anlaşmalar imzalayan ülke, Türk savunma sanayiinin gelişimini neredeyse her gün gündeme taşıyor.

Son olarak Yunanistan'ın Değişim Hareketi Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Nikos Androulakis, bu rahatsızlığı tekrar dillendirdi.

'TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNİ ACİLEN SONLANDIRIN'

Androulakis, İspanya ve Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye silah vermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Değişim Hareketi Başkanı, 'Fransa'nın Sayın Macron başkanlığındaki (Avrupa Konseyi'nde) yeni başkanlığı aracılığıyla, bu devletlerin Türk devletiyle bu tür ilişkilere sahip olmasına izin vermeyecek bir kararlıkta olması gerekiyor.' dedi.

Androulakis, mültecilerle ilgili olarak, Fransa'nın AB başkanlığını devralması vesilesiyle Dublin Yönetmeliği'nin revize edilmesi gerektiğini de belirtti. Ülkesinin mültecileri denizde ölüme sürüklediğinden söz etmeyen Androulakis, 'Mülteci-göçmenle uğraşmanın yükü var. Dolayısıyla bu politikalar, ülkemizin Avrupa Konseyi'nde bir müzakere çerçevesi içinde bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.' dedi.

Yunanistan medyası özellikle başarılı geçen Hisar O+ savunma sistemi testinin ardından, Türk savunma sanayiini hedefe koymuş durumda. Ancak, geçmiştekilerde dahil tüm çabalarına rağmen, AB tarafından ciddiye alınıp herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

star.com.tr

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