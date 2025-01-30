Türkiye'nin, yeni Eurofighter Typhoon jetleri için gelişmiş silahların satın alınmasıyla birlikte hava kuvvetlerini çok daha güçlü kılmanın eşiğinde olduğunu yazan yabancı basın, son uluslararası raporlara göre, bu konuda Türkiye'nin Almanya'dan önemli bir destek aldığını yazdı.

Meteor füzesinin geliştirilmesinde yer alan ülkelerden üç önemli oyuncunun (Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya) Ankara ile güçlü bağlarının bulunduğu ifade edilen haberde, söz konusu bu ilişkilerin satışa engel teşkil etmediği ve hatta bu satışı kolaylaştırdığı ifade edildi. Almanya'nın, yakın zamanda Türkiye'ye silah ihracatına ilişkin kısıtlamalarını hafifleterek bu önemli anlaşmanın önünü etkili bir şekilde açtığı vurgulandı.

YUNANİSTAN'DAN FRANSA'YA METEOR BASKISI

Fransa'nın ise Türk Hava Kuvvetleri'ne Meteor füzelerinin olası satışına örtülü onay verdiği ifade edilrken, bu gelişmenin, Yunan hükümetinin ciddi endişelerini dile getirdiği Atina'da güçlü tepkilere yol açtığı aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile istişarelerin ardından Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurence Auer ile bir araya geldi. Toplantının birincil amacının Fransa'nın bu anlaşmaya ilişkin duruşu hakkında resmi bir açıklama aramak olduğu belirtildi.

Dendias, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada , "Başbakan Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Gerapetritis ile yaptığım görüşmelerin ardından bugün, Türkiye'ye Meteor füzelerinin olası satışı hakkında resmi olarak bilgi talep etmek üzere Fransa Büyükelçisi Sayın Laurence Auer ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldim" dedi.

Yunanistan'ın böyle bir gelişmeye şiddetle karşı çıktığını vurgulayan Dendias, bunun Atina ile Paris arasındaki uzun yıllardır devam eden stratejik ilişkiye aykırı olduğunu belirtti.

FRANSA'DAN SATIŞA ONAY GELDİ

Yabancı basında yer alan haberde Fransa'nın ilk etapta, füzelerin Türkiye'ye satışını reddetmekte kararlı göründüğü, ancak son raporlara göre, Birleşik Krallık'tan gelen baskı ile birlikte Paris'in duruşunu yumuşattığı ifade edildi.

Haberde, Yunanistan'ın, tarihi gerginlikler, jeopolitik kaygılar ve askeri-operasyonel endişelerin birleşimi nedeniyle Meteor hava-hava füzelerinin Türkiye'ye satışına karşı çıktığı ifade edildi.

Yabancı basın, Meteor füzelerinin ediniminin, Türkiye'nin hava üstünlüğünü önemli ölçüde güçlendireceğini ve iki NATO müttefiki arasındaki hassas dengeyi değiştireceğini aktardı.

Askeri-operasyonel açıdan Meteor füzesinin, görsel-ötesi menzilinin[BVR]hava muharebesinde oyunun kurallarını değiştirebileceği aktarıldı. Yunanistan'ın, özellikle F-16 Block 70 savaş uçakları edinimi başta olmak üzere, Türkiye'nin büyüyen hava gücünü dengelemek için bu füzelere yatırım yaptığı ifade edilen haberde, Türkiye'nin, gelecekteki Eurofighter Typhoon'ları veya başka bir platform için Meteor füzeleri alması halinde, bu durumun Yunanistan'a havada önemli zorluklar çıkaracağı vurgulandı.

METEOR'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Avrupa ülkeleri tarafından geliştirilen savaş uçakları için üretilen Meteor, benzersiz tahrik sistemi, gelişmiş arayıcı teknolojisi ve ağ tabanlı angajman yetenekleriyle hava hakimiyetinde önemli bir sıçrama sağlıyor ve bu durum onu AIM-120 AMRAAM gibi geleneksel sistemlerden ayırıyor.

Meteor, zorlu elektronik harp ortamlarında düşman uçaklarıyla çatışmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir aktif radar arayıcısı kullanıyor. Bu üst düzey arayıcı teknolojisi, fırlatma platformundan veya üçüncü taraf sensörlerinden iki yönlü veri bağlantısı aracılığıyla orta menzilli güncellemelerle birleştirildiğinde, füzenin hedef manevralarına, karşı önlemlere ve gerçek zamanlı durum değişikliklerine uyum sağlayabilmesine imkan tanır.

Meteor'un entegrasyonu, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale ve Saab Gripen E gibi platformların envanterlerine dahil edilmesiyle birlikte, birçok Avrupa ve müttefik hava kuvvetleri için önemli bir odak noktası olmuştur.