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Savunma

Yunanistan'da moraller bozuk! Savunmada Fransa ve Türkiye yakınlaşması tedirgin etti: Ayak izleri sürekli genişliyor

Türk savunma sanayisinin artan gücüne vurgu yapan Yunan basını, imzalanan yeni anlaşmalarla birlikte Avrupa, Kanada ve Körfez'de Ankara'nın endüstriyel ayak izini genişlettiğini bildirdi. Haberde Türkiye'nin savunma sanayi alanında kasasına yılda milyarlarca dolar girdiği ifade edilen haberde, uluslararası savunma fuarlarında bu anlaşmaların öne çıktığı bildirildi. En çok ses getiren anlaşmalardan birinin ise Fransa ile yapıldığı aktarılırken, Atina'nın bu gelişme karşısında rahatsızlığını Paris'e ilettiği vurgulandı.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 19:19 - Güncelleme:
Yunanistan'da moraller bozuk! Savunmada Fransa ve Türkiye yakınlaşması tedirgin etti: Ayak izleri sürekli genişliyor
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Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini'nin haberine göre Türkiye, Avrupa, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Asya'daki ortaklarıyla askeri sistemlerin ortak geliştirilmesi ve üretimine odaklanan bir dizi anlaşma yoluyla savunma sanayisinin uluslararası erişimini genişletti.

BAE, KANADA, İTALYA: LÜSTE UZAYIP GİDİYOR

Haberde, Ankara'nın son günlerde Avrupa, Kanada ve Asya'dan şirketlerle savunma teknolojilerinin ortak geliştirilmesini kapsayan yedi anlaşma ve sözleşme imzaladığı ifade edildi. Bunların en dikkat çekici olanları arasında Kanada ile insansız su altı sistemlerinin geliştirilmesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapay zeka alanında işbirliği ve İtalya ile insansız hava aracı üretimi projelerinin yer aldığı aktarıldı.

Türk şirketlerinin Avrupa pazarlarındaki ve Avrupa Birliği genelindeki varlıklarını derinleştirmeyi amaçladığı dile getirilen haberde, İstanbul'da düzenlenen son SAHA uluslararası savunma fuarında bu anlaşmaların öne çıktığı aktarıldı.

FRANSA İLE ANLAŞMA YUNAN'I ÖFKELENDİRDİ

En çok ses getiren anlaşmalardan birinin ise Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar ile Fransız Safran arasında imzalandığı dile getirildi. Anlaşmanın, Fransız yapımı Euroflir elektro-optik sistemlerinin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına entegre edilmesini öngördüğü ve işbirliğinin ayrıca navigasyon ve takip sistemlerinin yanı sıra akıllı mühimmatı da kapsadığı ifade edildi. Kaynaklara göre, söz konusu anlaşmanın ardından Atina'nın Paris'i protesto ettiği aktarıldı.

Türkiye'nin aynı zamanda, İtalya'nın savunma sektörüyle de bağlarını güçlendirdiği, bu noktada Baykar'ın, İtalyan Gruppo Esse ile insansız hava araçları için robotik, otomatik seri üretim hattı konusunda bir anlaşma imzaladığı vurgulandı.

ESTONYA İLE ARCA ARASINDA ANLAŞMA

ARCA Savunma ile Estonya Savunma Bakanlığı arasında Estonya'da uzun menzilli mühimmat üretim tesisi kurulmasına yönelik önemli bir anlaşma imzalandığı belirtilen haberde, tesisin yaklaşık 300 milyon avroya mal olmasının beklendiği aktarıldı.

Ayrıca, Türk silah üreticisi Sarsılmaz ve İspanyol EM&E Grubunun, araştırma teknolojilerinde stratejik işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığı da dile getirildi.

"ANLAŞMALAR SADECE AVRUPA İLE İMZALANMADI"

Avrupa dışında ise Sefine Tersanesi ve Kanadalı Kraken Robotics'in, otonom su altı sistemleri geliştirmek üzere ortak bir anlaşmaya vardığı, ayrıca Baykar'ın, BAE'nin Edge şirketiyle, Birleşik Arap Emirlikleri yapımı Al Tariq mühimmatını Akıncı'ya entegre etmek üzere bir anlaşmaya varıldığı ve hassas silahlar ve otonom sistemler konusunda işbirliğini genişletmek için bir mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

Türkiye'nin Latin Amerika'daki fırsatları da değerlendirdiği, Şili'deki FIDAE 2026 havacılık fuarında, Türk şirketleri bölgesel pazar erişimini genişletme çabalarının bir parçası olarak savunma teknolojilerini sergilediği vurgulandı.

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