Yunanistan'dan S-300 itirafı: Rusların yardımıyla Türk F-16'larından gizledik

Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300'lerin Türk savaş uçaklarına yönelik tacizi sonrası Yunan basınından itiraf gibi bir açıklama geldi.

Yunan basını, S-300'lerin gizlice Girit'e nakledilmesiyle ilgili süreci gündeme getirdi. Türk savaş uçaklarına radar kilidi atan S-300'lerin ABD'nin arzusuyla adaya gönderildiği yazıldı.

YUNANİSTAN'IN GİZLİ S-300 PLANI!

S-300'ün ilk denemelerinde mermilerin henüz atış güvenliğinin olmadığını ileri süren Yunan gazetesi atışa iki Rus teknisyenin onay verdiğini söyledi.

S-300'lerin bir limana transferi için gizli bir planın yapıldığını yazan gazete, "Denemelerin büyük bir gizlilik içinde bir NATO ülkesinde Ruslar tarafından yapılması gerekiyordu" ifadeleri yer aldı.



1999 yılından beri planın işlendiğini belirten gazete aynı zamanda Türkiye'nin F-16'lar ile durumun fotoğraflarını çekmeye çalıştığını iddia etti. Ancak Rusya'nın kendilerine yardım ederek transferi gizli koşullar altında gerçekleştirdiklerini söylediler.