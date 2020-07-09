Yunanistan'ı Atmaca korkusu sardı: Bölgede kuş uçmayacak

09 Temmuz 2020 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 11:59

Türkiye; Sungur, Atmaca, Aksungur gibi yerli savunma sanayii ürünleriyle dünyaya mesaj veriyor. Türk milletinin mitlerinden esinlenerek koyulan isimlerle Türkiye tarihten ilham alıp geleceği şekillendiriyor. Savunma sanayisindeki gelişmeler Türkiye’yi bölgenin en büyük askeri gücü haline getirirken üretimin yerli olması dışa bağımlılığı da giderek azaltıyor. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in duyurduğu Atmaca’nın yayınlanan videosunda 200 kilometre öteden hedefi vurduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye, Ege sahillerinde konuşlandıracağı Atmacalarla bölgede izinsiz kuş bile uçurtmayacak. Yunanistan’da televizyonlarda Atmaca’nın konuşulmasının en büyük sebebi de bu korku.

Türkiye’nin savunma kabiliyetleri giderek gelişiyor. Öyle ki Akdeniz’de en güçlü ordulardan biri olan Mısır ordusu Amerikan malı gemisavar füzesi Harpoon ile tatbikat yapıp aklı sıra gözdağı vermeye çalışırken Türkiye kendi ürettiği gemisavar füzesi Atmaca ile gücünü gösterdi.

Harpoon’dan daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olan Atmaca ile Türkiye kendi imkanları ile gemisavar füzesi üretebilir hale geldi. Şu an Doğu Akdeniz’de İsrail’in ürettiği Elta dışında bu kabiliyete sahip tek ülke Türkiye.

ATMACA İLE EGE TÜRK GÖLÜ OLUYOR



Yeni Şafak'ın haberine göre, Atmaca'nın Ege boyunca kilit noktalara yerleştirilmesi ile Yunanistan'ın hukuksuz bir şekilde silahlandırdığı adaların bütün trafiği kitlenebilecek.

Atmaca'nın menzili bütün Ege'yi kapsarken Türkiye'nin adalar konusunda elini büyük oranda güçlendirdi.

Türkiye'nin gemisavar füzesi ile Türkiye'nin müsaadesi olmadan Yunanistan'ın adalara yapabileceği silah sevkiyatı veya gemilerle asker taşıması 200 km öteden dahi Atmaca ile engellenebilecek.

ATMACA FÜZESİ ÖZELLİKLERİ



Çapı: 350mm

Kanat Açıklığı:~1.4m

Uzunluğu:4.800 – 5.200 mm

Ağırlığı:~800 kg

Harp Başlığı:~200 kg

Sınıfı Motor Tipi: TR40

Menzil:~200 km

Sınıfı Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL

Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF

Sürati: Mach 0.8/0.85?

Üretici Firma:

Roketsan, Türkiye

SİSTEM ÖZELLİKLERİ



Otonom

Düşük Radar İzi

Yüksek Hassasiyet

Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

Karşı Tedbirlere Dayanıklı

Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

Üç Boyutlu Görev Planlama

Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman

Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman

Hedef Seçimi

Uzun Menzil