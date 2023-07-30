Yunanistan'ın korkulu rüyası! Türk harikasının yeni modeli geliyor

Küresel ölçüde oldukça rağbet gören Türk savunma sanayisinin en uzun menzilli füzesi Tayfun, Yunanistan'da geniş yer bulmuştu. Son olarak Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi hakkında konuşan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci "" dedi.

TÜRK HARİKASININ YENİ MODELİ GELİYOR

Savunma sanayiinde yüzde 100 yerlilik hedefiyle projeler üreten Türkiye, ilgili alanda her geçen gün kendisini daha ileriye taşıyor.

Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.

Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor..

TÜRKİYE'NİN EN UZUN MENZİLLİ FÜZESİ

Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından geliştirilen Tayfun füzesi, Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olarak kayıtlara geçti.

Tayfun'un Rize'den yapılan deneme atışları, özellikle Yunanistan'da geniş yankı uyandırmıştı.

TAYFUN'UN FARKLI VARYANTLARI GELİŞTİRİLİYOR

Roketsan'dan yapılan son açıklamaya göre, Tayfun'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor..

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, yaptığı açıklama Tayfun'un farklı varyantları üzerinde çalışmalar yapıldığı ve füzenin geliştirildiğini duyurdu.

İkinci, ayrıca Tayfun balistik füzesinin seri üretiminin de devam ettiğini belirtti.