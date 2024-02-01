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Savunma

Yunanistan'ın Türkiye'ye verilecek F-16'lar hakkındaki yalanına cevap: İddia doğru değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), Yunan medyasında Türkiye'ye verilecek F-16 savaş uçakları hakkın ortaya atılan asılsız iddialara cevap verdi. DMM'den yapılan açıklamada, 'Bazı Yunan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiği gibi Türkiye'nin F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir.' denildi.

IHA1 Şubat 2024 Perşembe 13:44 - Güncelleme:
Yunanistan'ın Türkiye'ye verilecek F-16'lar hakkındaki yalanına cevap: İddia doğru değildir
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin F-16 satışının şartlara bağlandığı iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin F-16 satışının şartlara bağlandığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki ve mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesine ilişkin ABD Kongresi'ndeki onay sürecinin 26 Ocak'ta başladığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki ve mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesine ilişkin ABD Kongresi'ndeki onay süreci 26 Ocak'ta başlamıştır. Onay süreci, ilgili uçaklara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatların taleplerini de içermektedir. Teklif ve kabul mektupları ulaştıktan sonra takvim üzerinde çalışmalara başlanacaktır. Bazı Yunan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiği gibi F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir."

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