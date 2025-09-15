Yunanlılar Türk Tipi Hücumbot'tan kaçamayacaklarının farkında: Avantaj Türkiye'den yana

SSB ile STM arasında yürütülen Milli tasarıma dayalı hücumbot projesi Yunanistan'da gündeme taşındı.

Hücumbotun, yoğun dalga hareketinin olduğu, dar geçitlerin ve çok sayıda adanın bulunduğu, hızlı ve esnek operasyonel hareketlere ihtiyaç duyulan bir bölge olan Ege Denizi'ne özgü tasarlandığına vurgu yapıldı.

Hücumbotun dizayn deplasmanının 700 tonun üzerinde olmasına dikkat çeken Yunan basını, "Mevcut Türk FAC füze botlarına kıyasla daha büyük deplasmana sahip olması, kötü hava koşullarına dayanıklı olmasını ve operasyonel olarak stabil kalmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Hücumbotun filodaki mevcut FAC'lerden yaklaşık 10 metre daha uzun olduğu kaydedilen haberde, "Yukarıda belirtilenlerin hepsi, geminin yalnızca deniz "devriyeleri" için tasarlanmadığını, aynı zamanda kritik deniz alanlarında güç kullanma aracı olarak tasarlandığını, gri bölgeleri ve anlaşmazlık veya gerginliğin olduğu alanları (örneğin adalar, "adacıklar" arasında, yoğun deniz trafiği olan bölgelerde, daha küçük platformlara karşı veya hatta özel operasyonlara destek olarak) kontrol etme kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir" denildi.

Yeni hücumbot projesinin Türkiye'nin daha fazla otonomi, daha güçlü silahlanma ve sensörlerle hızlı taarruz araçlarına ilişkin bir kabiliyet açığını kapatmayı hedeflediği belirtilirken bunun da Ege Denizi'nde güç dağılımını değiştireceğine vurgu yapıldı.

Yüksek hız ve su jeti kabiliyetinin özellikle Ege Denizi'nin dar geçitlerinde manevralarda, kaçışlarda veya sürpriz hareketlerde avantaj sağlayabileceği dile getirildi.