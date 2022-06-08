Yürekleri ağızlara getiren anlar! F-16 3. kez kafa üstü indi

F-16 Viper savaş uçaklarında bir ayda görülen 3 iniş takımı arızası, birçok ülkenin hava kuvvetlerini alarma geçirdi.

11 Mayıs'ta Güney Dakota Ulusal Muhafızları Sioux Falls'taki Joe Foss Field'da, rutin bir görevden dönen bir F-16'nın iniş takımları arıza yaptı ve uçak pistten çıkarak yürekleri ağızlara getirdi.

Bu olaydan birkaç hafta sonra 31 Mayıs'ta 114. Savaş Filosu'na ait bir F-16 uçağı, benzer bir kazaya karıştı.

Her iki olayda da can kaybı yaşanmadı. 114. Savaş Filosu, kazaların nedenlerinin araştırılacağını ve Hava Kuvvetleri'nin özel bir soruşturma komitesi kurduğunu söyledi.

1 HAFTA SONRA 3. F-16 KAZASI

Tayvan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16, uçağın iniş sistemindeki bir arıza nedeniyle bu hafta Hawaii'ye acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Pilot, savaş uçağını indirebilmek için, bir bariyer görevi görecek durdurma kablosu yardımını talep etti. Acil durum kuyruk kancasının yardımıyla uçak, havalimanının 4R pistinde burnunun üzerinde indi. Pilot yara almadan kurtuldu.

Uçağı kaldırma çalışamaları nedeniyle pist birkaç saat kapalı kaldı ve havaalanında gecikmelere neden oldu.

TVBS News'in bildirdiğine göre, kuyruk numarası 93817 olan F-16A, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nden (LUF) Tayvan'a Hawaii'de yakıt ikmali yapmak üzere dönüyordu.

Uçak, 1992 yılında Tayvan tarafından verilen 150 F-16A/B-20 uçağı siparişi olan 'Peace Fenghuang' programının bir parçası olarak satın alındı. Tayvan gazetesi United Daily News'e göre F-16, muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nde modernizasyon sürecinden geçiyor.

Öte yandan bir ay içinde yaşanan üçüncü F-16 kazası, Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirdi.

Star Gazetesi