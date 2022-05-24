Yürekleri ağızlara getiren görüntü! Rafale savaş uçakları havada çarpıştı

Fransa Hava Kuvvetlerine ait iki Rafale savaş uçağı, büyük bir kaza atlattı. Ülkenin güneyindeki üsten havalanan uçaklar, keskin manevralarla ilerlerken, çarpıştı.

Uçakların ikisi de şans eseri kırıma uğramadan, küçük hasarlarla güvenli bir şekilde inmeyi başardı.

Çarpışan Rafale uçaklarından birinin kuyruk kısmından kopan 1,4 metre uzunluğundaki bir parça, bir evin üzerine düşerek eve hasar verdi. Yapılan açıklamada, Rafale uçaklarından birinin çarpışmada kuyruk kanadının bir kısmını kaybettiği ve enkazın Gensac-la-Pallue kasabasındaki bir eve düşerek hasar verdiği belirtildi.

Şans eseri, evde yaşayanlar o an evde olmadığı için, can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

İLK RAFALE ÇARPIŞMASI DEĞİL

Fransız Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rafale uçaklarının çarpışmasının son derece nadir bir olay olduğu belirtildi. Kazanın ardından olayın soruşturduğu ifade edilirken, Cognac-Chateaubernard üssünün komutanı Albay Nicholas Liot, "Havacılıkta tek bir öncelik vardır: güvenlik. Ne olduğunu anlamalıyız." dedi.

Çarpışmayla karşılaşan iki uçaktan biri, Yunanistan'da düzenlenen NATO Tiger Meet tatbikatı için kaplan boyama şemasında yakın zamanda boyanmış bir uçak olan Rafale 30-GA idi.

Hasar gören iki jet, 2019'da kurulan Fransız Hava Kuvvetleri Vautour Bravo taktik gösteri ekibine ait Rafale C tek kişilik savaş jetleriydi. Bu ekip, pilotların uçaklarının operasyonel kabiliyetini sergilediği, 10 dakikalık bir gösteri yapıyor.

Öte yandan bu, Rafale uçaklarının ilk kazası değil. Bu yılın Şubat ayında, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'de konuşlu bulunan Rafale-M veya Marine, 6 Şubat akşamı, yakıt ikmali sondasının nozülünün fırlaması ve savaş uçağının toplanamaması üzerine Malta'ya yönlendirildi.

2009 yılında iki Rafale Deniz Piyadesi'nin bir test uçuşu sırasında Akdeniz'e düşmesiyle büyük bir kaza meydana geldi.

İki avcı uçağı, bir test görevinden sonra, uçak gemisi Charles de Gaulle'ye dönerken Eylül 2009'da düştü. Bir pilot, yüzünde morluk ve yaralanmalarla kurtulurken, diğer pilot kaybolmuştu.

Star Gazetesi